هالة صدقي تثير الجدل: "الرجل في حياتي ملوش لازمة لو سلبي"

أثارت الفنانة هالة صدقي حالة من الجدل بعد تصريحاتها الجريئة حول علاقتها بالرجل ونظرتها لدوره في حياتها، خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم"، قالت: "الرجل في حياتي ملوش لازمة لو سلبي، لكن لو إيجابي وناجح معايا في حياتي أهلًا وسهلًا، إنما لو بيؤذيني يبقى مع ألف سلامة".

وأكدت هالة صدقي خلال تصريحاتها التي يرصدها موقع الموجز على أن وجود الرجل في حياتها يجب أن يكون إضافة وليس عبئًا، وتابعت: "ممكن يكون في راجل عظيم وهايل، لكن أول ما يلاقي الست بتنجح أو بتنور، شخصيته بتتغير تمامًا".

وخلال اللقاء نفسه، عبرت صدقي عن إعجابها الكبير بالمخرج محمد سامي وتجربتها الفنية معه، قائلة: "محمد سامي كان بالنسبة ليا هدف، كنت لما بشوف أفلام يوسف شاهين أقول أنا شبه الكاركتر بتاعته أنا إزاي مشتغلتش معاه، محمد سامي نفس الحكاية، أنا متابعاه بدقة وقلت أنا نفسي أشتغل معاه، مع إن هو كان جاري وبيطلع وينزل معايا في الأسانسير ومعرفش إن دا محمد سامي".

وأكدت هالة صدقي على أن محمد سامي مخرج موهوب، معلقة: "هو بني آدم موهوب، ولما بيلاقي حد مصحصح ومركز معاه بيبقى في السما وبياخدك معاه، إحنا اندمجنا جدًا وبعشقه على المستوى الشخصي والفني، بحبه علشان بيحب شغله ومتمكن منه وكل حواسه مركزة في الشغل".

وتحدثت هالة صدقي أيضًا عن الفروق الكبيرة بين الوسط الفني في الثمانينات والجيل الحالي، قائلة: "في الثمانينات كنا بنحب شغلنا وكان في تدقيق، بنعمل بروفات ترابيزة وبتتعرفي مين النجوم اللي معاكي، وبنعمل بروفات كتيرة قبل التصوير.. دلوقتي بندخل المسلسل وأنا معرفش مين البطل اللي قدامي، ولا عملت معاه بروفة، ولا حتى عارفة أداءه عامل إزاي، بنتقابل أول مرة في الاستوديو".

وانتقدت هالة صدقي غياب التحضير الجيد والاهتمام بالتفاصيل في الأعمال الجديدة، معلقة: "زمان كان الكاتب ليه أسلوبه المميز في الحوار، دلوقتي الورش ضيعت الحكاية، لما أقرأ ألاقي دا مش أسلوب اللي كتب القصة، الورش مش بفضلها، حاجة جديدة مفيهاش إبداع".

