محمد رمضان يحيي ذكرى نصر أكتوبر بطريقته الخاصة.. تفاصيل

أحيا الفنان محمد رمضان الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة على طريقته الخاصة، حيث نشر مقطعًا من أغنيته الشهيرة "جيشنا صعب"عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين، ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرز التفاصيل.

رسالة محمد رمضان إلى الجيش المصري

ووجه محمد رمضان رسالة مؤثرة إلى الجيش المصري، معبّرًا عن فخره ببطولات أبطال القوات المسلحة، وقال في منشوره: "على مر السنين طول عمرنا مميزين.. ربك ذكرها وقال (ادخلوها آمنين).. كل سنة والجيش والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر".

محمد رمضان ينافس على جوائز GRAMMY 2026

وكان محمد رمضان، قد أعلن مؤخراً دخوله التصفيات الأولية لجوائز GRAMMY لعام 2026 من خلال أغنيته الجديدة "أنا أنت"، التي تم ترشيحها ضمن فئة أفضل أداء موسيقي عالمي (Best Global Music Performance)، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "رسميًا محمد رمضان بأغنية أنا أنت في مهرجان Grammy.. المرحلة الأولى من التصفيات هتبدأ الليلة.. ثقة في الله Grammy في مصر".

أغنية "سهران على النيل"

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخرًا أغنيته "سهران على النيل"، التي استلهم فكرتها من ذكرياته مع نيل الجيزة، وقال عنها: "إمبارح سمعت على النيل أول نسخة سجلتها لقتها أحسن وأصدق، وافتكرت كل ذكريات نيل الجيزة".

