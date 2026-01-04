سوسن بدر: إشادة بأسماء جلال وريهام حجاج ورسائل صريحة عن الغياب والهجوم

حلّت الفنانة سوسن بدر ضيفة على برنامج «نجمك مع يارا» في أولى حلقات الموسم الثاني، حيث فتحت ملفات مسيرتها الفنية، وتحدثت عن كواليس أعمالها الأخيرة، ورؤيتها لزملائها في الوسط، إلى جانب موقفها من فترات الغياب والهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حوار اتسم بالصراحة والوضوح، ويرصد الموجز التفاصيل.

إشادة خاصة بأسماء جلال وكواليس «أشغال شقة»

تطرقت سوسن بدر إلى كواليس مسلسل «أشغال شقة»، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة على المستوى الإنساني والمهني. وقالت إن أسماء جلال تمتلك موهبة حقيقية وحضورًا قويًا، وتتعامل مع عملها بتركيز واجتهاد واضحين. وأوضحت أن أسماء قادرة على التنوع بين الأدوار التراجيدية والكوميدية بكفاءة، وتنجح في كل مرة في إثبات نفسها على الشاشة.

ريهام حجاج… الموهبة والاهتمام بالتفاصيل

وعن تعاونها مع الفنانة ريهام حجاج، عبّرت سوسن بدر عن ارتياحها الشديد للعمل معها، مشيرة إلى أن سر نجاح ريهام يعود إلى موهبتها وإبداعها، إلى جانب اهتمامها بأدق تفاصيل العمل. وأكدت أن وجود ريهام في أي مشروع يمنح الفريق إحساسًا بالاطمئنان، لأن كل تفصيلة تكون محل متابعة وحرص.

حب خاص لحنان مطاوع وتمنٍ للتعاون مع ياسر جلال

كما تحدثت سوسن بدر عن إعجابها بالفنانة حنان مطاوع، ووصفتها بالفنانة الكبيرة صاحبة الأداء الصادق، معربة عن أمنيتها في تقديم عمل فني يجمعها قريبًا بالفنان ياسر جلال، لما يتمتع به من حضور وأداء مميز.

الغياب والهجوم على مواقع التواصل

وحول فترات غيابها والهجوم الذي تعرضت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت سوسن بدر أنها لم تغب يومًا عن وعيها أو اختياراتها، بل كانت تمر بمراحل مواجهة وتحمل لضغوط قاسية. وأوضحت أن كل غياب كان له معنى، وكل مواجهة كانت سببًا في العودة بشكل أقوى.

وأضافت أن ما يهمها في المقام الأول هو سلامة بناتها وأحفادها، معتبرة أن الهجوم الأخير الذي تعرضت له لا يعكس رأي الشارع المصري، بل تقف خلفه حملات منظمة، مشددة على أنها معروفة بوطنيتها ولا تقبل المزايدة عليها.

رسالة سوسن بدر للجمهور

في ختام حديثها، أكدت سوسن بدر أن برنامج «نجمك مع يارا» لا يعتمد على الأسئلة التقليدية أو الإجابات الجاهزة، بل يسعى للاقتراب من الإنسان قبل النجم. وأشارت إلى أن الحلقات تناقش لحظات التحول في حياة الضيوف، وتتطرق إلى النجاح كما تتناول الخوف والفقدان والخذلان والوحدة، بعيدًا عن الصورة اللامعة المعتادة.

مواعيد عرض برنامج «نجمك مع يارا»

يُعرض برنامج «نجمك مع يارا» كل يوم جمعة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مع إعادة في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. البرنامج من إنتاج «ميديا إن» للمنتج محمد حربي، ويقدم حوارات تعتمد على الصراحة وكشف الجوانب الإنسانية لنجوم الفن.