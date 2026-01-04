حجازي متقال يكشف كواليس Star Maker وبداياته الصعبة في «الطريق»

حلّ الفنان حجازي متقال ضيفًا على الإعلامية سيرا إبراهيم في برنامج «الطريق» عبر شاشة قناة TEN، في لقاء اتسم بالصراحة والوضوح، كشف خلاله كواليس بداياته الفنية، وتجربته المؤثرة في برنامج Star Maker، إلى جانب حديث إنساني عن الشهرة والعائلة والتحديات، ويرصد الموجز التفاصيل.

Star Maker.. الانطلاقة الحقيقية في مشوار حجازي متقال

أكد حجازي متقال أن مشاركته في برنامج Star Maker كانت البداية الحقيقية في مسيرته الفنية، واصفًا التجربة بأنها بداية مثالية لا يمكن لأي جفنان نسيانها، لما مثلته من نقطة تحول وانطلاقة قوية في مشواره.

«قالوا لي أنت جئت نجمًا».. تجربة صنعت الاسم

وأوضح أن البرنامج كان مرحلة انتقالية مهمة في حياته، ولم يكن يتوقع تأثيره الإيجابي الكبير، مشيرًا إلى أن التجربة صنعت له اسمًا وبصمة مبكرة، وأسهمت في تكوين شخصيته الفنية، مضيفًا: «خرجت من البرنامج وأنا ناجح».

كواليس البرنامج ودور طارق نور

وتحدث حجازي متقال عن كواليس Star Maker، مؤكدًا الدور الكبير للأستاذ طارق نور في نجاح التجربة، سواء على مستوى الفكرة أو التنفيذ، مشيرًا إلى أن فريق العمل حرص على تقديم محتوى مختلف وجذاب للجمهور.

أغنية كوميدية وقرار الاستبعاد

وكشف المطرب الشعبي أن الأغنية التي قدمها بالبرنامج جاءت في إطار كوميدي ساخر تناول لجنة التحكيم بشكل طريف، ما منح التجربة طابعًا غير تقليدي، ورغم قرار استبعاده آنذاك، اعتبر حجازي أن ذلك لم يُحبطه، بل كان دافعًا للاستمرار وإثبات ذاته.

البدايات الصعبة ودعم العائلة

وتطرق حجازي متقال إلى صعوبة مشواره الفني في بداياته، مؤكدًا أن دعم أسرته كان العامل الأهم في استمراره، خاصة في مجال غناء الأفراح الذي وصفه بأنه من أصعب مجالات الغناء ويتطلب جهدًا ومسؤولية كبيرة.

الأشقاء السند الحقيقي

وأشار إلى أن أشقاءه كانوا السند الحقيقي له، لافتًا إلى الدور المهم الذي لعبه شقيقه عاطف في حياته المهنية، إلى جانب عدد من المقربين الذين آمنوا بموهبته منذ البداية.

الشهرة بين البريق والضغط

وتحدث حجازي متقال عن الشهرة، مؤكدًا أنها جميلة لكنها أحيانًا تكون عبئًا وضغطًا نفسيًا، لما تفرضه من قيود على الخصوصية، مشيرًا إلى أنه لا يزال يشعر بالخوف قبل الصعود إلى المسرح، لكن هذا الخوف يزول مع أول أغنية.

الغناء طوق النجاة

وأكد أن الغناء كان طوق النجاة في حياته، ووسيلته للتعبير عن الأزمات والضغوط، موضحًا أن الفن منحه القدرة على تجاوز المراحل الصعبة والتعبير عن مشاعره بصدق.

طموح وإيمان بالذات

واختتم حجازي متقال حديثه بالتأكيد على ثقته في نفسه وفي ما يقدمه من فن، مشددًا على أن الإيمان بالذات كان ولا يزال السبب الرئيسي في استمراره ونجاحه، رغم كل التحديات التي واجهها في طريقه الفني.