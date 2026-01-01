ياسمين عز تثير الجدل بنصائح رأس السنة 2026: اتجوزي دكتور أسنان

واصلت الإعلامية ياسمين عز إثارة الجدل بتصريحاتها اللافتة، بعدما قدمت مجموعة من النصائح للنساء والرجال بمناسبة رأس السنة الجديدة 2026، خلال مقدمة برنامجها الشهير «كلام الناس»، في حلقة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع الموجز التفاصيل

نصيحة ياسمين عز للبنات في 2026

وجهت ياسمين عز رسالة ساخرة للفتيات، دعت فيها إلى التفكير العملي عند اختيار شريك الحياة، قائلة إن «دكتور الأسنان» يعد خيارًا مثاليًا للزواج، مبررة ذلك بامتلاكه عيادات وأموالًا كثيرة، وانشغاله الدائم بعمله.

وأضافت أن طبيعة عمل طبيب الأسنان تجعله دائم الانشغال، ما يقلل – على حد تعبيرها – فرص الخيانة، مؤكدة أن «كل ابتسامة لها سعر»، في إشارة إلى العائد المادي الكبير للمهنة، وهو ما أثار موجة من التعليقات بين مؤيد ومعارض.

رسالة مثيرة للرجال: «نافقها نفاقًا حميدًا»

ولم تكتفِ ياسمين عز بتوجيه النصائح للنساء فقط، بل وجهت حديثها أيضًا للرجال، داعية إياهم إلى ما وصفته بـ«النفاق الحميد» مع الزوجة، معتبرة أنه السبيل الأسرع لإرضائها.

وأوضحت أن المجاملة الزائدة وتقديم الأموال والهدايا تسهم في استقرار العلاقة الزوجية من وجهة نظرها، مشيرة إلى أن رضا الزوجة – بحسب تعبيرها – يرتبط أحيانًا بحجم الاهتمام والدعم المادي.

«الرومانسية على طريقة ياسمين عز»

في فقرة لافتة، قدمت ياسمين عز مثالًا ساخرًا عن الرومانسية، قائلة:

«لو اسمك أحمد، روح لمراتك وقولها: تعرفي أحمد حلمي؟ أنا أحمد وأنتِ حلمي»، معتبرة أن هذه العبارات البسيطة كفيلة بإسعاد الزوجة حتى وإن لم تفهم المعنى الكامل، على حد وصفها.

كما شددت على أهمية المفاجآت المستمرة داخل الحياة الزوجية، معتبرة أن المصارحة – حتى في أصعب المواقف – أفضل من أن تسمع الزوجة الخبر من الآخرين.

رأي ياسمين عز في انتقادات فيلم «الست» لمنى زكي

وعلى جانب آخر، كانت الإعلامية ياسمين عز قد علقت في وقت سابق على الجدل المثار حول فيلم «الست» بطولة الفنانة منى زكي، بعد طرح البرومو الرسمي للعمل.

وأكدت خلال برنامجها أن الحكم على فيلم ضخم من خلال إعلان ترويجي فقط أمر غير منصف، مشددة على ضرورة احترام الفنانين عند إبداء الرأي، قائلة إن منى زكي ممثلة كبيرة وتستحق النقد بأسلوب راقٍ، بعيدًا عن الإساءة أو قلة الأدب.

جدل متواصل وتفاعل واسع

تأتي تصريحات ياسمين عز دائمًا في صدارة التريند، نظرًا لأسلوبها المختلف والمباشر، الذي يجمع بين السخرية والرسائل الاجتماعية، وهو ما يجعلها محل نقاش دائم بين الجمهور، خاصة مع تكرار نصائحها المثيرة للجدل في المناسبات المختلفة.