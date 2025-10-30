ياسمين عز تنصح السيدات بتفعيل "الصوت الشتوي" مع بدء التوقيت الشتوي

الإعلامية ياسمين عز.. مع بدء العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر، وجهت الإعلامية ياسمين عز رسالة طريفة لجمهورها من السيدات خلال حلقة برنامجها الشهير «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مؤكدة أن التوقيت الشتوي لا يقتصر فقط على تحريك عقارب الساعة، بل يمتد ليشمل تفاصيل الحياة داخل البيوت المصرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكدت ياسمين عز، خلال الحلقة التي أذيعت مساء الخميس 30 أكتوبر 2025، أن على السيدات الاستعداد لهذه المرحلة بروح مرحة، مضيفة بأسلوبها الساخر المعتاد: «التوقيت الشتوي مش تغيير ساعة وبس، ده محتاج تفعيل الحالة الشتوية».

نصيحة ساخرة: “فعّلي الصوت الشتوي وجهزي مهلبية لجوزك”

وخلال حديثها، طالبت ياسمين عز السيدات بالدخول في أجواء الشتاء بنبرة من الدعابة قائلة:

«فعّلي الصوت الشتوي يا مدام، خلي صوتك دافئ كده زي الجو، وبالليل جهزي طبق مهلبية سخنة ورشي عليه شوية زبيب أول ما الساعة تنقص ساعة».

هذه النصيحة الطريفة تأتي ضمن سلسلة من تعليقاتها المثيرة للجدل التي تقدمها لجمهورها حول العلاقات الزوجية، حيث تمزج بين النصائح الاجتماعية والطابع الفكاهي.

يوم إضافي في حياة الزوجين؟

واصلت ياسمين عز حديثها بنبرة ساخرة:

«ما تعوديش تقولي لجوزك هو إحنا نقصنا ولا زدنا ساعة.. دي كلها شكليات. اللي يهمك إن اليوم فيه ساعة زيادة، والساعة دي ممكن تعيشيها مع فرعونك حبيبك وتعملي فيها حاجة جديدة».

الحديث كان يهدف - بطريقتها الخاصة - لجعل السيدة تستغل الأجواء الشتوية لتعزيز الروابط الزوجية داخل البيت.

رسالة ختامية للجمهور: “اعملوا مهلبية دافية بالهنا والعسل”

وفي ختام الحلقة، وجهت عز رسالة مباشرة للسيدات مؤكدة:

«أنا بنصحك النهاردة تعملي مهلبية شتوية سخنة.. دافية على قلبكم بالهنا والعسل».

رسالتها جاءت كجزء من أسلوبها المعتاد الذي يعتمد على تقديم نصائح اجتماعية بطريقة خفيفة تثير اهتمام المتابعين وتفتح باب النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اهتمام جماهيري مستمر

اللافت أن كل ظهور لـ ياسمين عز يشعل تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، سواء بسبب تصريحاتها الجريئة أو نصائحها الساخرة التي تعتبر خارج الصندوق. وبالرغم من الانتقادات التي تتعرض لها أحيانًا، إلا أنها تواصل تصدر تريندات مواقع السوشيال ميديا، وتثير الجدل حول طبيعة العلاقات الزوجية وأدوار المرأة داخل المنزل.

كما ترتبط تصريحاتها دائمًا ببعض الموضوعات الاجتماعية اليومية، ومنها موضوعات الغذاء والعناية الشخصية وتفاصيل الحياة الزوجية، ما يجعلها مادة قابلة للتداول والتعليق بين الجمهور.

التوقيت الشتوي في مصر

يذكر أن مصر بدأت رسميًا العمل بالتوقيت الشتوي مع نهاية أكتوبر، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة، وهو النظام الذي اعتادت عليه الدولة لتنظيم ساعات النهار والطاقة خلال فصل الشتاء.

ومع كل مرة يبدأ فيها التوقيت الشتوي، تظهر تساؤلات اجتماعية وطريفة حول تأثيره على الحياة اليومية، وهو ما التقطته ياسمين عز بطريقتها الساخرة المعتادة لتقدم مادة خفيفة ومثيرة للجدل في نفس الوقت.