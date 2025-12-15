وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نفذت أكبر عملية تطوير شاملة للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحديث منظومة التعليم وبناء جيل يمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تعليم عالي الجودة قائم على الابتكار والمعايير الدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

رؤية متكاملة لتطوير التعليم في مصر

وأوضح وزير التربية والتعليم، في بيان رسمي، أن تطوير المناهج جاء وفق رؤية تعليمية متكاملة تستهدف تحسين نواتج التعلم، والانتقال من أساليب الحفظ والتلقين إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات. وأشار إلى أن المناهج الجديدة تربط بين المحتوى الدراسي والواقع العملي، بما يلبي احتياجات سوق العمل المتغير ويُعد الطلاب للمستقبل.

وأكد الوزير أن عملية التطوير شملت جميع المراحل التعليمية بشكل غير مسبوق، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي، بما يضمن استمرارية التعلم وتدرجًا معرفيًا متوازنًا يراعي الخصائص العمرية للطلاب.

تطوير مناهج اللغات والدراسات الاجتماعية

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة انتهت من تطوير مناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، مع التركيز على أساليب تدريس حديثة تعتمد على التفاعل والمشاركة داخل الفصل، وتقديم محتوى تعليمي جذاب يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويسهم في بناء شخصية متكاملة تجمع بين المعرفة والمهارات والقيم.

تطبيق المنهجية اليابانية في تدريس الرياضيات

وفيما يتعلق بمادة الرياضيات، أكد وزير التعليم تطبيق المنهجية اليابانية، التي تُعد من أحدث النظم التعليمية العالمية، وتعتمد على تنمية التفكير المنطقي والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في تحسين الفهم العميق للمفاهيم الرياضية، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

توحيد تعليم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي

وفي إطار تطوير تعليم اللغات، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بتوحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)، بما يضمن وضوح مستويات التعلم، وتوحيد معايير التقييم، ورفع كفاءة الطلاب في مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق معايير دولية معتمدة.

كتيبات التقييمات لأول مرة في تاريخ الوزارة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم لأول مرة تقديم كتيبات التقييمات للطلاب، كأداة تعليمية حديثة تهدف إلى قياس نواتج التعلم بدقة، ومساعدة الطلاب على فهم طبيعة التقييم، ودعم المعلمين في تطبيق أساليب تقييم متطورة تركز على الفهم والتحليل بدلاً من الحفظ.

تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

وفيما يخص التعليم الفني، أكد الوزير أن الوزارة عملت على تطوير مساراته من خلال إعداد مناهج متخصصة للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بما يسهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وزيادة فرص التوظيف، ودعم الاقتصاد الوطني بكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى.

التوسع في التعليم الدامج لذوي الهمم

وشدد محمد عبد اللطيف على أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بالتوسع في التعليم الدامج للطلاب من ذوي الهمم، من خلال تطوير المناهج بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تضمن تكافؤ الفرص وحق الجميع في تعليم متميز.

التزام مستمر بتطوير المناهج التعليمية

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة مستمرة في تحديث وتطوير المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشددًا على أن تطوير المناهج يمثل حجر الأساس لبناء إنسان مصري قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهل للمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.