وزير التعليم يعلن إدخال مادة البرمجة في التعليم الفني وتوسّع شامل في التحول الرقمي

إقبال غير مسبوق على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن نتائج تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن الإقبال على المنصة اليابانية المخصصة للتعلم تجاوز كل التوقعات، ويرصد الموجز التفاصيل.



وقد سجّل أكثر من 750 ألف طالب على المنصة، فيما أكمل 222 ألف طالب المحتوى التدريبي كاملًا، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على تزايد وعي الطلاب بأهمية مهارات المستقبل.

وأوضح الوزير أن منصة «كيريو» تعمل بكفاءة عالية وتُعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في بناء القدرات الرقمية للطلاب، مشيرًا إلى استمرار التوسع في برامج التحول الرقمي لإعداد أجيال قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

إدخال البرمجة في مدارس التعليم الفني العام المقبل

وأكد عبد اللطيف أن العام الدراسي المقبل سيشهد إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الفنية، بما يضمن تخريج فنيين يمتلكون مهارات رقمية متقدمة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الصناعي والتكنولوجي.

كما أعلن أن جميع خريجي الثانوية العامة سيحصلون على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، ضمن خطة الوزارة لتوحيد معايير شهادات المهارات الرقمية للطلاب.

شراكة كبرى مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وفي خطوة وُصفت بالتاريخية، كشف الوزير عن توقيع بروتوكول شراكة مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين.

ويمثل المشروع أكبر شراكة دولية من نوعها في مجال التعليم الفني، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى التدريب والتأهيل، وجذب استثمارات أجنبية للتوسع في المدارس التكنولوجية.

تنظيم عمل مدارس المتفوقين وتطوير شهاداتها

شهد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي مناقشة مشروع قرار وزاري جديد يختص بتنظيم شهادات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وتحديث نظام الدراسة والاختبارات داخل هذه المدارس.

كما تمت الموافقة على إنشاء وحدة متخصصة لمدارس المتفوقين، ونقل تبعية مدرسة المتفوقين بعين شمس لهذه الوحدة، بما يضمن تحسين مستوى الدعم الفني والإداري.

إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي

أعلن الوزير عن إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية شاملة للعامين الدراسيين 2024 و2025، بهدف تعزيز الشفافية وتحديث سياسات التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة.

وتتوافق القاعدة الجديدة مع معهد اليونسكو للإحصاء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير الاتحاد الدولي للاتصالات، لتصبح مصر ضمن الدول الملتزمة بتطوير نظم المساءلة التعليمية.

إنجازات بارزة في ملف الإصلاح التعليمي

وأشار عبد اللطيف إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات خلال فترة قصيرة، أبرزها:

خفض الكثافة الطلابية عبر إضافة 100 ألف مساحة تعلم جديدة .

. معالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف وإعادة التوزيع.

تحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الكوادر التعليمية.

زيادة مدة الدراسة الفعلية لتعزيز المهارات الأساسية.

ارتفاع معدلات الحضور المدرسي بعد سنوات من التراجع.

تعميم منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي بدعم من وزارة الاتصالات وشركاء دوليين، وتدريب المعلمين عليها.

تحول رقمي شامل يضع مصر في مقدمة المنافسة

ختامًا، أكدت الوزارة أن إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي يمثل خطوة استراتيجية تدعم جاهزية مصر للمشاركة الفاعلة في التحول الرقمي العالمي، وتضع الطلاب في خط المنافسة التكنولوجية إقليميًا ودوليًا.

