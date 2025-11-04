وزير التعليم: خطة شاملة لتطوير التعليم الفني..1270 مدرسة بشهادات دولية وتعاون مصري–إيطالي

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرارًا لخطوات تطوير التعليم الفني في مصر، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالسفير الإيطالي الجديد بالقاهرة أوغسطين باليس، لبحث آليات تعزيز التعاون بين القاهرة وروما في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتأهيل المهني، ويرصد الموجز التفاصيل.

تعاون مصري – إيطالي لتطوير التعليم الفني

أكد وزير التعليم أن التعاون بين مصر وإيطاليا يمثل امتدادًا لعلاقات قوية في مختلف المجالات، مضيفًا أن قطاع التعليم الفني يحظى بأولوية كبيرة داخل الوزارة، نظرًا لارتباطه المباشر بسوق العمل المحلي والدولي.

وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ نموذج مشترك من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS)، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الطلاب المصريين.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير المناهج الفنية، وبرامج التدريب العملي، ونظم التقييم، بما يجعل الطالب مؤهلاً للعمل داخل مصر أو خارجها، خاصة مع منح خريجي المدارس شهادات مهنية معتمدة وفق المعايير الإيطالية.

إطلاق 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بشهادات دولية

كشف الوزير عن توقيع اتفاقيات رسمية مع الجانب الإيطالي لإطلاق 10 مدارس تكنولوجيا تطبيقية كمرحلة أولى في مجالات متعددة، منها التخصصات الطبية والكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا للتوسع في عدد المدارس خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع خطة مصر لتخريج فنيين محترفين قادرين على المنافسة في أسواق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع التسهيلات لإنجاح هذا المشروع، مشيدًا بالدعم الإيطالي المتواصل وتوافق الرؤى بين الجانبين بشأن ضرورة تطوير التعليم المهني.

1270 مدرسة فنية بشهادات ومناهج دولية

وأوضح وزير التعليم أن منظومة التطوير لا تتوقف عند التعاون مع إيطاليا فقط، بل تشمل شراكات أخرى مع دول أبرزها ألمانيا وسنغافورة.

وتعمل الوزارة على تحديث منظومة التعليم الفني داخل 1270 مدرسة على مستوى الجمهورية، تعتمد على مناهج دولية وتدريبات احترافية وشهادات معتمدة، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل الحقيقي، وربط الدراسة بالجانب العملي والتطبيقي.

وأشار الوزير إلى أن النموذج الإيطالي في التعليم الفني يعتبر أحد النماذج المرجعية عالية الجودة في أوروبا، وهو ما تسعى مصر لتطبيقه في مدارسها الفنية.

التوسع في التعليم الفني بمجال السياحة والضيافة

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى أهمية قطاع السياحة والضيافة في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطى سريعة لتخريج كوادر مؤهلة للعمل داخل الفنادق والمنشآت السياحية المحلية والدولية، وفقًا لأعلى معايير التدريب الفني.

إشادة إيطالية بالتجربة المصرية

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي أوغسطين باليس بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم الفني في مصر مؤخرًا، مؤكّدًا أن بلاده حريصة على تقديم الدعم والخبرات اللازمة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال مؤسسات (ITS) المتخصصة في التعليم الصناعي داخل إيطاليا.

وشدد السفير على أن مصر تمتلك رؤية جادة للتطوير، وأن التعاون بين البلدين سيحقق نتائج إيجابية للطلاب وسوق العمل معًا.

حضور رسمي من الجانبين

شهد اللقاء حضورًا رسميًا من الطرفين، حيث حضر من الجانب الإيطالي السيد مايكل شيئا، السكرتير الأول بالسفارة، والسيدة أن اليسا واجنر الملحق التعليمي.

كما شارك من وزارة التعليم الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

بهذه الخطوات المستمرة، تمضي وزارة التربية والتعليم في برنامج تطوير التعليم الفني وفق رؤية مستقبلية تعتمد على التدريب العملي والشهادات الدولية، بهدف توفير خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والعالمي، وتحويل التعليم الفني إلى أحد أهم قوى الدخل والتنمية في مصر.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة.. التفاصيل الكاملة



صرف الحافز الجديد للمعلمين بداية من نوفمبر.. الزيادة وجدول المرتبات بعد التعديل

