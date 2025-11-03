موعد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025 للمعلمين وموظفي الحكومة.. التفاصيل الكاملة

تستعد وزارة المالية المصرية لبدء صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من ملايين الموظفين والمعلمين بمعرفة مواعيد الصرف بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحسين دخول العاملين، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، ويستمر حتى الخميس 28 نوفمبر، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لتوزيع الصرف على عدة أيام تجنبًا للتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

وسيتم الصرف تباعًا للوزارات والهيئات المختلفة، حيث تشمل اليوم الأول وزارات:

التربية والتعليم

التعليم العالي

الصحة

التضامن الاجتماعي

الداخلية

الاتصالات



أما في اليومين التاليين فسيتم صرف مرتبات وزارات:

المالية

العدل

الكهرباء

النقل

الإسكان



على أن تُصرف مرتبات باقي الوزارات والهيئات الحكومية خلال اليومين الأخيرين من الفترة المحددة، مع إتاحة المرتبات إلكترونيًا عبر الحسابات البنكية وبطاقات الدفع دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.



صرف مرتبات ديسمبر 2025 مبكرًا

أعلنت وزارة المالية أن مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيتم صرفها مبكرًا هذا العام، في الفترة من 24 إلى 27 ديسمبر، وذلك بمناسبة قرب احتفالات نهاية العام الميلادي.

وأكدت الوزارة أن جميع المرتبات ستشمل الزيادات والعلاوات الدورية والحافز الإضافي الذي تم تطبيقه بداية من يوليو الماضي، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.



تفاصيل صرف مرتبات المعلمين

يحصل المعلمون على رواتبهم في الدفعة الأولى من الصرف تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية.

وسيتم إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وكروت "ميزة" اعتبارًا من 24 نوفمبر.

وتتضمن المرتبات الزيادة التي تم إقرارها في يوليو 2025، والتي تراوحت بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، إلى جانب العلاوة الدورية والحافز الشهري المخصص لقطاع التعليم.



جدول زيادات المرتبات بعد تعديل يوليو 2025

الدرجة الممتازة 13,800

الدرجة العالية 11,800

الأولى 9,800

الثانية 8,500

الثالثة (تخصصية) 8,000

الرابعة 7,300

الخامسة والسادسة (خدمات معاونة) 7,100

تسهيلات إلكترونية لتجنب الزحام

شددت وزارة المالية على ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية الصرف، مشيرة إلى أن جميع المرتبات ستكون متاحة عبر بطاقات الدفع والبنوك فور إيداعها، دون الحاجة إلى التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأكدت أن الهدف من الجدول الجديد هو تحقيق انسيابية في عملية الصرف وضمان وصول المرتبات في مواعيدها دون تأخير، مع مواصلة جهود التحول الرقمي في قطاع المالية الحكومية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتعزيز الشفافية المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تحسين أجور العاملين بما يتناسب مع متطلبات المعيشة.

وبذلك ينتظر ملايين الموظفين والمعلمين مواعيد الصرف المعلنة في نوفمبر وديسمبر، والتي تحمل في طياتها زيادات مستحقة بعد عام من الإصلاحات المالية الحكومية.

اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أكتوبر 2025



مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للمعلمين.. التفاصيل الكاملة والزيادة الجديدة

