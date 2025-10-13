موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. تفاصيل الجدول الجديد والحد الأدنى للأجور

مرتبات شهر أكتوبر.. وزارة المالية تعلن مواعيد القبض لجميع العاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن عملية الصرف ستبدأ من الخميس 23 أكتوبر وحتى الأربعاء 29 أكتوبر 2025، وذلك لمختلف الجهات الحكومية والمعلمين والعاملين بالجهاز الإداري، ويرصد الموجز التفاصيل.



كما أوضحت الوزارة أنه تم بالفعل صرف متأخرات المستحقات أيام 7 و8 و12 أكتوبر الجاري، ضمن خطة تسهيل صرف المرتبات قبل بدء المواعيد الرسمية لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة



تأتي مواعيد صرف مرتبات أكتوبر بالتزامن مع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر 2025، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بعد زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا.

وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى للأجور لكل درجة مالية بعد الزيادة:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه شهريًا.

13,800 جنيه شهريًا. الدرجة العالية: 11,800 جنيه.

11,800 جنيه. درجة مدير عام: 10,300 جنيه.

10,300 جنيه. الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.

9,800 جنيه. الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.

8,500 جنيه. الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.

8,000 جنيه. الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.

7,300 جنيه. الدرجة الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.

وتعد هذه الزيادة خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة أعباء الحياة اليومية.

طرق صرف المرتبات لشهر أكتوبر 2025



حددت وزارة المالية عدة وسائل متاحة لتيسير عملية صرف المرتبات لجميع الموظفين على مستوى الجمهورية، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في الشوارع والميادين.

المنتشرة في الشوارع والميادين. مكاتب البريد المصري التي يصل عددها إلى نحو 4600 مكتب على مستوى المحافظات.

التي يصل عددها إلى نحو 4600 مكتب على مستوى المحافظات. خدمة فوري الإلكترونية التي تتيح السحب المباشر عبر المنصات المعتمدة.

الإلكترونية التي تتيح السحب المباشر عبر المنصات المعتمدة. المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة الخاصة بالعاملين بالقطاع الحكومي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحول نحو الشمول المالي وتوسيع قاعدة استخدام وسائل الدفع الرقمية لتقليل الزحام وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في أي وقت.

صرف مرتبات أكتوبر قبل القمة الاقتصادية بشرم الشيخ



يأتي صرف المرتبات هذا الشهر قبل قمة شرم الشيخ للسلام التي تستضيفها مصر، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية لدى المواطنين خلال فترة الأعياد والمؤتمرات الدولية الكبرى، ويدعم النشاط الاقتصادي في الأسواق المحلية.

اهتمام حكومي بتحسين دخول العاملين بالدولة



تؤكد الحكومة، من خلال قراراتها المتتالية بشأن زيادة الأجور وصرف العلاوات، على التزامها بدعم العاملين في مختلف القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الحياة.