موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. كل ما تريد معرفته بالتفصيل

مرتبات شهر أكتوبر.. يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد الانتهاء من صرف رواتب شهر سبتمبر، وذلك لمعرفة موعد نزول المرتبات في البنوك وماكينات الصراف الآلي، وتنظيم الالتزامات الشهرية للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا التقرير الشامل، يستعرض الموجز بالتفصيل مواعيد صرف المرتبات والأجور والمتأخرات للعاملين في الدولة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية المصرية.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف المرتبات حتى نهاية 2025

أعلنت وزارة المالية جدولًا زمنيًا ثابتًا لصرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات التابعة لها، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2025).

وأكدت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف الرواتب والأجور والمستحقات الشهرية، إضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات المالية لكل شهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لضمان انتظام صرف المرتبات وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات أكتوبر 2025.. البداية 23 من الشهر

قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إن عملية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر 2025 ستبدأ رسميًا من الأربعاء 23 أكتوبر، وذلك عبر البنوك وأجهزة الصراف الآلي وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

وأضاف أن صرف المتأخرات المالية الخاصة بالعاملين سيجري على ثلاث دفعات خلال أيام:

7 أكتوبر

8 أكتوبر

12 أكتوبر

وطالب خيري جميع العاملين بعدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرًا إلى أن الرواتب ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من اليوم المحدد للصرف لكل جهة إدارية.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

وبحسب البيان الرسمي لوزارة المالية، فإن صرف المرتبات سيستمر بنفس النظام خلال شهري نوفمبر وديسمبر كالتالي:

مرتبات نوفمبر 2025: تبدأ من 24 نوفمبر ، على أن تصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر .

تبدأ من ، على أن تصرف المتأخرات أيام . مرتبات ديسمبر 2025: تبدأ من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وتؤكد الوزارة أن هذه الجداول الزمنية تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة دون تأخير.

نصائح للعاملين عند صرف الرواتب

دعت وزارة المالية جميع العاملين بالجهاز الإداري إلى تجنب الزحام والتكدس عند ماكينات الصراف الآلي، مشددة على أن الأموال ستكون متاحة في أي وقت بعد موعد الصرف الرسمي، كما نصحتهم بضرورة التخطيط المالي الجيد والالتزام بسحب المبالغ المطلوبة فقط لتقليل الضغط على الشبكات البنكية.

من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 في 23 أكتوبر، مع صرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر، وتستمر خطة الصرف المنتظمة حتى نهاية العام. وتدعو وزارة المالية المواطنين إلى متابعة جداول الصرف الرسمية وتجنب التزاحم، لضمان سهولة الحصول على المرتبات في المواعيد المحددة.

بهذا التنظيم، تسعى الدولة إلى تسهيل الإجراءات المالية وتقديم خدمات أفضل للعاملين، بما يضمن الاستقرار المالي للأسر المصرية خلال الأشهر الأخيرة من العام.

