مرتبات يوليو 2025.. صرف زيادات جديدة للموظفين والمعلمين بدءًا من 1100 جنيه

بدأت وزارة المالية رسميًا في الاستعداد لصرف مرتبات شهر يوليو 2025 لموظفي الجهاز الإداري والمعلمين، متضمنة الزيادات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بحد أدنى 1100 جنيه لكل موظف. ويأتي ذلك تنفيذًا لحزمة تحسين الأجور التي تم الإعلان عنها ضمن الموازنة العامة الجديدة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويرصد الموجز تفاصيل الزيادة وموعد الصرف

صرف المرتبات على ثلاث دفعات لتجنب الزحام

وبحسب بيان الوزارة، يبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء 23 يوليو، على أن يتم تقسيم الصرف إلى ثلاث دفعات متتالية لتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وستكون الدفعة الأولى مخصصة للعاملين في الوزارات والهيئات الكبرى، فيما تُستكمل الدفعات يومي 24 و27 يوليو لبقية الجهات الحكومية.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الصرف في مواعيده المحددة، مع التنبيه على الجهات الإدارية بسرعة تسليم الكشوف المالية للبنوك والبريد.

زيادات تبدأ من 1100 جنيه وتصل إلى شرائح أعلى

وأوضح البيان أن زيادات الرواتب التي سيحصل عليها الموظفون والمعلمون تبدأ من 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى، وتختلف قيمتها وفق الدرجة الوظيفية، والمؤهل، وعدد سنوات الخدمة، كما تشمل الزيادات العلاوة الدورية، والحافز الشهري الإضافي، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا كأقل راتب لموظف حكومي.

المالية: تحسين الأجور هدف استراتيجي

وشددت وزارة المالية على أن تحسين دخول الموظفين والمعلمين هدف استراتيجي للحكومة، ضمن خطة أكبر لحماية الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أكدت استمرار التنسيق مع المجلس الأعلى للأجور لوضع تصورات لمزيد من الزيادات خلال العام المقبل.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لكل جهة

وأعلنت الوزارة أن الجهات التالية سيبدأ صرف رواتبها في اليوم الأول (23 يوليو): الصحة، التعليم، النقل، التضامن الاجتماعي، التموين، وغيرها. فيما تصرف جهات أخرى في اليومين التاليين، وفق الجدول الزمني المعتمد.

الحكومة تدعو الموظفين لتجنب التكدس

وناشدت الوزارة الموظفين الالتزام بمواعيد الصرف المحددة لكل جهة لتجنب الزحام، مع الاستفادة من خدمات الصرف الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات الصحية أثناء التواجد أمام ماكينات الصراف.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد تبكيرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك



المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات مايو 2024.. بدءًا من الخميس 23 مايو

