موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للعاملين بالدولة.. تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور

صرف المرتبات يوم 18 يونيو وتطبيق الزيادات بدءًا من يوليو.. أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيكون يوم الثلاثاء 18 يونيو، وذلك قبل بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ويوضح الموجز تفاصيل الزيادات وموعد القبض.

وأكد كجوك في تصريحاته، أن الزيادات الجديدة المقررة في الأجور ستُطبق رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الحكومي.

زيادة 1100 جنيه في الحد الأدنى للأجر للوظائف الأدنى

أوضح نائب وزير المالية أن أقل درجة وظيفية في الدولة ستحصل على زيادة تصل إلى 1100 جنيه شهريًا، ضمن التعديلات الأخيرة على منظومة الأجور، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالدولة.

وسيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، مع حد أدنى للعلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا.

زيادات إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه

وأضاف كجوك أن هناك حافزًا إضافيًا مقطوعًا سيتم منحه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تتراوح قيمته بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن الحكومة تهدف من خلال هذه الحوافز إلى دعم أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة، ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

679 مليار جنيه مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة

كشفت وزارة المالية أن إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 بلغ نحو 679.1 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات.

كما أوضح كجوك أنه تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية لتعيين عدد كافٍ من الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم، في إطار حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه القطاعات الحيوية.

الحكومة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي

تعكس الزيادات الجديدة في الأجور التوجه الحكومي نحو تحسين أوضاع الموظفين ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتحفيز الاستهلاك المحلي ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين.

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