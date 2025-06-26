موعد صرف معاشات يوليو 2025.. التفاصيل الكاملة للزيادة الجديدة بنسبة 15%

في إطار الحماية الاجتماعية.. معاشات يوليو ترتفع 15%

تبدأ الدولة المصرية، اعتبارًا من أول يوليو 2025، في تنفيذ حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي تشمل زيادة المعاشات بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه الزيادة ستُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات، وستُصرف مع أول دفعة معاشات للشهر الجديد، ويرصد الموجز التفاصيل

من المستفيد من زيادة المعاشات الجديدة؟

تشمل زيادة المعاشات جميع أصحاب المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2025، أي أن كل من يتقاضى معاشًا قبل هذا التاريخ سيستفيد من الزيادة المقررة، والتي تبلغ 15% من إجمالي قيمة المعاش الشهري.

ويهدف هذا القرار إلى دعم أصحاب الدخول الثابتة ومساعدتهم في مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار والتضخم.

موعد صرف معاشات يوليو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، مع إضافة الزيادة الجديدة في نفس توقيت صرف المعاشات، لتكون متاحة في الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية دون تأخير.

طرق صرف المعاشات.. تسهيلات متعددة

لتسهيل عملية الصرف وتخفيف الضغط على المواطنين، توفر الحكومة عددًا كبيرًا من الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على المعاشات، وهي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف الذكية.

منافذ شركة فوري المعتمدة.

فروع البنوك المتعاونة مع منظومة التأمينات.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن المعاش بعد الزيادة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن قيمة المعاش الجديدة بعد تطبيق الزيادة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: nosi.gov.eg

ويتيح الموقع معرفة تفاصيل المعاش باستخدام الرقم القومي وكلمة السر، مع إمكانية مراجعة البيانات التأمينية لكل مواطن، والتأكد من إضافة الزيادة بشكل سليم.

خطوة جديدة في مسار العدالة الاجتماعية

تعكس هذه الزيادة الجديدة في المعاشات استمرار التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأكيدًا على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان اقتصادي للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود.

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