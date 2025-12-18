خلال أيام قليلة.. بدء فصل الشتاء رسميًا في مصر وفق الحسابات الفلكية

تفصلنا أيام معدودة عن بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر، بحسب الحسابات الفلكية، وذلك بعد أسابيع شهدت أجواء باردة وسقوط أمطار متفرقة، رغم أننا ما زلنا فلكيًا في فصل الخريف حتى الآن، ومع اقتراب نهاية عام 2025، يدق الشتاء الأبواب ليبدأ أبرد فصول السنة بشكل رسمي، ويرصد الموجز التفاصيل.

موعد انتهاء فصل الخريف 2025 فلكيًا

وفقًا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي، حيث تصل ساعات الليل إلى أطول مدة لها خلال العام، بينما يصبح النهار هو الأقصر.

ويُعد هذا اليوم علامة فلكية فاصلة بين الخريف وبداية الشتاء، ويترتب عليه تغيرات واضحة في الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر

تشير الحسابات الفلكية إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، ليكون بذلك أقصر فصول السنة من حيث عدد الأيام.

ويُعرف فصل الشتاء بكونه أبرد فصول العام، حيث تزداد فرص سقوط الأمطار، وتنخفض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

متى يبدأ البرد الحقيقي في مصر؟

يُعد سؤال «متى يبدأ البرد في مصر؟» من أكثر الأسئلة بحثًا على محرك «جوجل» خلال هذه الفترة، لا سيما مع الإحساس المبكر بانخفاض درجات الحرارة.

وبحسب المختصين، فإن البرودة الفعلية تبدأ بالتزامن مع دخول فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر، حيث تزداد حدة الطقس البارد، خاصة في مناطق شمال البلاد وسيناء.

باقي كام يوم على بداية فصل الشتاء؟

يتبقى 4 أيام فقط على بدء فصل الشتاء رسميًا، بعد أن بدأ فصل الخريف يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025 واستمر قرابة 89 يومًا.

ومع اقتراب موعد الانقلاب الشتوي، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تقلبات جوية، تشمل نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المحافظات.

ما هو الانقلاب الشتوي؟ ولماذا يحدث؟

يحدث الانقلاب الشتوي نتيجة ميل محور الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة أثناء دورانها حول الشمس، وليس بسبب بُعد أو قرب الأرض من الشمس كما يعتقد البعض.

وفي هذا اليوم:

يميل القطب الشمالي بعيدًا عن الشمس.

تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة جنوب السماء.

يصبح طول النهار أقل من 12 ساعة شمال خط الاستواء.

يزداد طول الليل إلى أقصى مدة خلال العام.

ظواهر فلكية نادرة خلال الانقلاب الشتوي

تشهد بعض المناطق حول العالم ظواهر فلكية مميزة، حيث:

لا تشرق الشمس شمال الدائرة القطبية الشمالية.

تظل الشمس مشرقة طوال اليوم جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، فيما يُعرف بـظاهرة شمس منتصف الليل.

وتُعد هذه الظواهر من الأدلة العلمية على كروية الأرض وحركتها المنتظمة في الفضاء.

ماذا بعد الانقلاب الشتوي؟

بعد وصول الشمس إلى أقصى نقطة جنوب السماء، تبدأ تدريجيًا في التحرك شمالًا مرة أخرى، ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات النهار تدريجيًا، إلى أن تتساوى ساعات الليل والنهار مع حلول الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2026.