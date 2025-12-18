ليلة فلكية نادرة..أطول ساعات ظلام في العام وبداية العد التنازلي لفصل الشتاء

فصل الشتاء.. يترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة حدثًا فلكيًا لافتًا، يتمثل في تسجيل أطول ساعات ليل في السنة، تزامنًا مع وقوع الانقلاب الشتوي، الذي يُعد الإعلان الفلكي الرسمي عن اقتراب فصل الشتاء وبداية التحول التدريجي في عدد ساعات الليل والنهار، ويكشف الموجز التفاصيل.

ما هو الانقلاب الشتوي؟ ولماذا يُعد حدثًا مهمًا؟

يُعد الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية سنوية تحدث عندما تصل الشمس إلى أبعد نقطة لها جنوب خط الاستواء السماوي، ما يؤدي إلى ميل أشعتها بشكل غير مباشر على النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وبحسب الدكتور محمد غريب، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هذا الوضع الفلكي يتسبب في أطول ليل وأقصر نهار خلال العام في دول النصف الشمالي، ومنها مصر.

سبب أطول ليل في السنة

أوضح رئيس معمل أبحاث الشمس أن ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس هو السبب الرئيسي في اختلاف عدد ساعات الليل والنهار.

فعند حدوث الانقلاب الشتوي، تكون الشمس في أدنى ارتفاع لها ظاهريًا في السماء، ما يقلل مدة سطوعها اليومي، ويجعل ساعات الليل هي الأطول على مدار العام.

عدد ساعات الليل والنهار في يوم الانقلاب الشتوي

تشير الحسابات الفلكية الدقيقة إلى أن:

عدد ساعات الليل يصل إلى نحو 14 ساعة تقريبًا.

يصل إلى نحو 14 ساعة تقريبًا. عدد ساعات النهار ينخفض إلى حوالي 10 ساعات فقط.

ويُعد هذا اليوم ذروة قِصر النهار، لتبدأ بعده ساعات النهار في الزيادة التدريجية، ولو بمعدلات غير ملحوظة في الأيام الأولى.

متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا؟

بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الشتاء فلكيًا يوم الاثنين 21 ديسمبر، في تمام الساعة 10 مساءً و51 دقيقة، وهو الموعد المعتمد فلكيًا لبداية الشتاء في مصر ودول النصف الشمالي.

مدة فصل الشتاء هذا العام

أشار الدكتور محمد غريب إلى أن مدة فصل الشتاء تبلغ:

88 يومًا و23 ساعة و22 دقيقة.

وتُحسب هذه المدة وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، ولا ترتبط بشكل مباشر بحدة الطقس أو انخفاض درجات الحرارة، إذ إن الظواهر الجوية تخضع لعوامل مناخية أخرى.

هل يؤثر الانقلاب الشتوي على حالة الطقس؟

أكد رئيس معمل أبحاث الشمس أن الانقلاب الشتوي ظاهرة فلكية بحتة، ولا يعني بالضرورة حدوث تغيرات جوية مفاجئة أو موجات برد قوية.

وأوضح أن الطقس يتأثر بعوامل متعددة، من بينها الضغط الجوي، وحركة الكتل الهوائية، ونسب الرطوبة، وليس بالحسابات الفلكية وحدها.

ماذا بعد أطول ليلة في العام؟

بعد مرور يوم الانقلاب الشتوي، تبدأ ساعات النهار في الزيادة التدريجية يومًا بعد يوم، فيما تتراجع ساعات الليل ببطء، لتدخل البلاد مرحلة الشتاء رسميًا، وسط ترقب المواطنين لتغيرات الطقس خلال الأسابيع التالية.