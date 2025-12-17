تفصلنا 4 أيام على بدء الشتاء.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية

مع اقتراب دخول فصل الشتاء رسميًا، تزداد تساؤلات المواطنين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع التحذيرات المتكررة من تقلبات جوية وانخفاض واضح في درجات الحرارة ليلًا، ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية وتصريحات خبراء المناخ، فإن البلاد مقبلة على مرحلة انتقالية تشهد تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية ، ويرصد الموجز التفاصيل

موعد بدء فصل الشتاء فلكيًا في مصر

يفصلنا نحو 4 أيام فقط عن بداية فصل الشتاء فلكيًا، حيث يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 20 مارس 2026، أي لمدة تقارب 88 يومًا. وأكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن شتاء هذا العام سيكون أقصر من المعتاد، لكنه في المقابل أكثر برودة من السنوات السابقة.

استقرار نسبي في الطقس خلال 10 أيام

كشف الدكتور محمد فهيم عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 17 ديسمبر وحتى الجمعة 26 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الفترة ستشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، دون اضطرابات عنيفة، مع اختلاف واضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

درجات الحرارة نهارًا: طقس مائل للدفء

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات النهار معدلات تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية في أغلب الأنحاء، وهو ما يعطي إحساسًا بطقس دافئ نسبيًا مقارنة ببداية الشتاء. إلا أن هذا الدفء لن يستمر طويلًا مع حلول ساعات الليل.

انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة ليلًا

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، حيث تسجل في أول يومين ما بين 11 و12 درجة مئوية، ثم تنخفض في معظم أيام الفترة إلى ما بين 8 و10 درجات، خاصة مع الدخول الرسمي لفصل الشتاء في 21 ديسمبر. وفي نهاية الفترة قد تشهد الحرارة ارتفاعًا نسبيًا لتتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

حالة الأمطار والرياح خلال الفترة المقبلة

أوضح فهيم أن فرص سقوط الأمطار تضعف في بداية الفترة، وتنعدم تقريبًا خلال العشرة أيام المقبلة، بينما تكون الرياح في المجمل هادئة، وتتراوح اتجاهاتها بين الشمالية والغربية والجنوبية الغربية، وهو ما يقلل من الإحساس بالاضطرابات الجوية حاليًا.

تحذيرات من الشبورة المائية

رغم الاستقرار النسبي، حذر خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية بشكل مستمر خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على مناطق الوجه البحري، والظهير الصحراوي للدلتا، إضافة إلى مناطق من سيناء، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية.

توقعات شتاء 2025 – 2026: برد أقوى وموجات صقيع

وبالنظر إلى الصورة الكاملة لفصل الشتاء، أكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن شتاء 2025/2026 سيشهد موجات برد أقوى من الطبيعي، مع ليالٍ قارسة في بعض الفترات. كما توجد احتمالات واضحة لحدوث موجات صقيع قد تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى أقل من 4 درجات مئوية، خاصة في مناطق الدلتا، وشمال الصعيد، والواحات.

أمطار متفاوتة وسيول محتملة

من المتوقع أن تكون الأمطار خلال فصل الشتاء متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى غزيرة في بعض الفترات، خاصة على سواحل البحر المتوسط، مع احتمالات لنشاط نوات قوية. كما حذر فهيم من فرص حدوث سيول في مناطق الظهير الصحراوي وسيناء وبعض مناطق الدلتا، خاصة عند تلاقي المنخفضات الجوية، مع فترات جفاف متقطعة بسبب اضطراب المناخ.

رياح نشطة واضطراب بحري في يناير وفبراير

وأشار التقرير إلى أن شهري يناير وفبراير قد يشهدان نشاطًا ملحوظًا للرياح واضطرابات جوية وبحرية، مع ارتفاع الأمواج واضطراب البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب زيادة الإحساس ببرودة الطقس ليلًا مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

نصيحة الأرصاد للمواطنين:

تنصح الجهات المختصة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلًا، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر مع دخول فصل الشتاء رسميًا.