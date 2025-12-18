تنطلق 10 يناير.. الجيزة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026

أعلنت محافظة الجيزة جداول امتحانات نصف العام الدراسي، بعدما اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المواعيد الرسمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع مدارس المحافظة، ما يمهّد لأسابيع مكثفة من الاستعدادات داخل الإدارات التعليمية.

وينشر الموجز في هذا التقرير تفاصيل مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي في الجيزة.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية

أوضح بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الصفين الثاني والثالث للتعليم المجتمعي تُعقد من السبت 10 يناير 2026 حتى الأحد 11 يناير 2026.

تم تحديد امتحانات الصف الثالث الابتدائي (عام–مكفوفون–صم وضعاف السمع) من السبت 10 حتى الاثنين 12 يناير، بينما يخوض طلاب الصف الرابع (عام وتعليم مجتمعي ومكفوفون وصم وضعاف السمع) الاختبارات من السبت 10 حتى الأربعاء 14 يناير.

وتجري امتحانات الصف الخامس (عام وتعليم مجتمعي ومكفوفون وصم وضعاف السمع) والصف السابع للصم وضعاف السمع في الفترة ذاتها من 10 حتى 14 يناير، وكذلك الصف السادس الابتدائي والصف الثامن للصم وضعاف السمع خلال الفترة نفسها.

محافظ الجيزة

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفون ومهني) من 10 حتى 14 يناير 2026.

أما الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) فتمتد من السبت 17 يناير حتى الخميس 22 يناير 2026، مع منح الطلاب يوم الاثنين 19 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين.

الثانوي العام والفني

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من السبت 10 حتى الخميس 15 يناير 2026.

في قطاع التعليم الفني، تبدأ امتحانات صفوف النقل من الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 حتى الخميس 22 يناير 2026، وتشمل مختلف التخصصات الفنية.

جداول خاصة للطلاب ذوي الإعاقة

حددت المديرية مواعيد الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 10 حتى 15 يناير 2026، وهي المواعيد نفسها المقررة للصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

امتحانات المواد خارج المجموع

أفاد البيان أن امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ الأحد 28 ديسمبر 2025 وتنتهي الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

انضباط أمني ونظافة وتنسيق مروري

وجّه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة رفع درجة الاستعداد في المدارس والتأكد من تجهيز اللجان ومتابعة الإدارات التعليمية بانتظام.

وشدّد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أي تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع مظاهر العشوائية والضوضاء، وتهيئة الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضمان مناخ ملائم للطلاب.