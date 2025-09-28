محافظ الجيزة يكشف مستجدات أعمال تطوير مطار سفنكس والطريق الصحراوي.. صور

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة الشيخ زايد وذلك بجولة ميدانية صباح اليوم الأحد.

وينشر الموجز تفاصيل جولة محافظ الجيزة بمحيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي على النحو الآتي:

متابعة أعمال المسطحات الخضراء والإضاءة

تفقد المحافظ نسب تنفيذ المسطحات الخضراء وأعمال الإضاءة بمدخل المطار، مشدداً على مسؤولي الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. كما أكد على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للآبار والمولدات الخاصة بري المسطحات وتهذيب الأشجار بشكل منتظم للحفاظ على الوجه الحضاري.

جولة محافظ الجيزة

رفع كفاءة النظافة بالمنطقة الصناعية

وجّه المحافظ مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبورواش بالتعاون مع الشركة المنفذة لرفع كفاءة النظافة والتخلص من المخلفات بصورة منتظمة، مؤكداً على أهمية استدامة أعمال التطوير.

تطوير طريق مصر – إسكندرية الصحراوي

حرص محافظ الجيزة على متابعة الأعمال الجارية على جانبي طريق مصر – إسكندرية الصحراوي داخل نطاق مدينة الشيخ زايد، حيث استمع لشرح من رئيس جهاز المدينة حول نسب التنفيذ، وأكد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال، مع رفع المخلفات أولاً بأول.

محيط مطار سفنكس

اهتمام الدولة بالمشروعات الحيوية

أكد المهندس عادل النجار أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات التطوير في محيط مطار سفنكس الدولي والطريق الصحراوي باعتبارهما محاور استراتيجية تخدم حركة السياحة والاستثمار، مشدداً على متابعة التنفيذ بشكل دائم والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لضمان استدامة المشروعات.

جولة وزيرة التنمية المحلية في بولاق الدكرور

من جانب آخر، أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفقة محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام. واطلعا على نسب الإنجاز الفعلية للمشروع الذي تصل تكلفته إلى نحو 62 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

تطوير الطرق والخدمات بمحيط المستشفى

تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ مشروع تطوير الطرق الرئيسي، بينما تتكفل محافظة الجيزة بالأعمال الإضافية مثل إنشاء حارة التهدئة وأعمال الإنارة الخارجية. كما شملت الجولة متابعة تطوير محيط ترعة الزمر، شارع مصطفى مشرفة، شارع التحرير، وشارع خدمات مجمع المدارس، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتنظيم أماكن الانتظار. كذلك تفقدت الجولة طرق الخدمة المجاورة لمطالع كوبري ثروت لتسهيل تنقل المواطنين والمترددين على المستشفى.