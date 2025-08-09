مراكز شباب الجيزة تطلق فاعليات رياضية وإبداعية من 10 حتى 15 أغسطس

تطلق محافظة الجيزة، من خلال مديرية الشباب والرياضة، برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب خلال الفترة من الأحد 10 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025، بهدف تنمية مهارات الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع عبر مجالات الرياضة والإبداع والصحة والعمل التطوعي.

ينشر الموجز تفاصيل البرنامج والأنشطة بمراكز الشباب بالجيزة على النحو الآتي.

دعم متواصل للبرامج الشبابية

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الشبابية والأنشطة المجتمعية لما لها من دور في صقل مواهب الشباب وتوسيع مداركهم وتعزيز روح المبادرة والعمل التطوعي، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تُعد حاضنة حقيقية لاكتشاف الطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل.

جدول الفعاليات من 10 إلى 15 أغسطس 2025

الأحد 10 أغسطس:

مباريات دوري مراكز الشباب (النسخة الحادية عشرة).

مبادرة "إبداع وتعلم" (رسم) بجميع مراكز شباب الجيزة من 6 إلى 8 مساءً.

الاثنين 11 أغسطس:

مباريات دوري مراكز الشباب بمراكز شباب إمبابة، نزلة الأشطر، أبو النمرس الساعة 5 مساءً.

أنشطة مراكز الشباب

الثلاثاء 12 أغسطس:

مباريات الدوري بمراكز شباب نزلة الأشطر، منيل شيحة، أبو النمرس الساعة 5 مساءً.

مبادرة "إبداع وتعلم" بجميع المراكز من 6 إلى 8 مساءً.

الأربعاء 13 أغسطس:

قوافل طبية بالتعاون مع كلية طب الأسنان بمركز التنمية الشبابية بالحوامدية الساعة 10 صباحًا.

مباريات الدوري بمركزي شباب بشتيل والشيخ زايد الساعة 5 مساءً.

قوافل علاجية ووقائية بمركز تنمية الحوامدية الساعة 10 صباحًا.

الخميس 14 أغسطس:

ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من 6 إلى 9 مساءً.

مبادرة "إبداع وتعلم" بمركز شباب الجيزة من 6 إلى 8 مساءً.

الجمعة 15 أغسطس:

ورشة تدريبية عن إدارة الفرق التطوعية بمركزي شباب الجيزة وميت عقبة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

دعوة للمشاركة المجتمعية

دعا محافظ الجيزة شباب وأبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة والبرامج، والاستفادة من الفرص التي توفرها مديرية الشباب والرياضة، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية وقادرة على الإسهام في تنمية المجتمع.