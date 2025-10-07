الجيزة توزع أطنان من لحوم الأضاحي على هذه الأسر.. تفاصيل

لحوم صكوك الأضاحي.. وزعت محافظة الجيزة نحو2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق الوراق وأكتوبر ودهشور والواحات البحرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنينن وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، إن عملية التوزيع تتم بدقة من خلال قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها الفعليين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ برامج الحماية المجتمعية.

توزيع لحوم الأضاحي

تنسيق مشترك بين الأوقاف والتضامن في الجيزة

وأشار المحافظ إلى أن مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوحدات المحلية تتولى عمليات التوزيع، موضحًا أن لحوم الأضاحي تعد من أجود الأنواع، وأن المشروع يهدف إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل أكبر عدد من الأسر.

دفعات متتالية من لحوم الأضاحي

وأضاف النجار أن الدفعة الجديدة تأتي ضمن سلسلة دفعات متتابعة، إذ بلغ إجمالي ما تم استلامه وتوزيعه منذ يناير الماضي نحو 47 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي على مستوى المحافظة، دعمًا لبرامج التكافل الاجتماعي.

لحوم الأضاحي

إشراف شرعي وبيطري كامل

من جانبه، أكد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، أن جميع عمليات الذبح تمت وفق الضوابط الشرعية وتحت إشراف فريق من الأئمة والأطباء البيطريين لضمان جودة اللحوم وسلامتها أثناء الذبح والتبريد والنقل.

تنسيق لضمان سرعة التوزيع

كما أوضح رأفت السمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن هناك تنسيقًا متكاملًا بين الإدارات الاجتماعية لتسريع عملية التوزيع، مشيرًا إلى إدراج مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» ضمن قاعدة التوزيع لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

توزيع 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي

وفي شهر أغسطس الماضي، أعلن محافظ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن توزيع ٣ أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لعام ١٤٤٦ هـ / ٢٠٢٥ م على الأسر الأولى بالرعاية بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي، إضافة إلى مراكز البدرشين وكرداسة.