ستارمر:إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا مرهون بتصويت البرلمان بعد وقف إطلاق النار

ستارمر يؤكد اللجوء للبرلمان قبل نشر القوات

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن قرار إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا، عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، سيُعرض على البرلمان للتصويت، في خطوة تعكس التزام الحكومة بالإجراءات الدستورية والرقابة البرلمانية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

إعلان تحالف «الراغبين» لدعم أوكرانيا

أعلن ستارمر أن قادة تحالف «الراغبين» اعتمدوا إعلانًا مشتركًا يحدد الإطار العام لنشر القوات الدولية في أوكرانيا حال تحقيق السلام، وذلك خلال اجتماع عُقد في باريس برعاية دولية.

قاعدة قانونية لنشر القوات وتأمين الأجواء

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الإعلان يمهد لإنشاء قاعدة قانونية تتيح لقوات بريطانيا وفرنسا وشركائهما العمل داخل الأراضي الأوكرانية، مع ضمان أمن الأجواء والمياه الإقليمية، والمساهمة في إعادة بناء الجيش الأوكراني.

قواعد عسكرية ومستودعات دعم لوجستي

وأشار ستارمر إلى أنه في حال تثبيت وقف إطلاق النار، ستعمل لندن وباريس على إنشاء قواعد عسكرية في مناطق مختلفة داخل أوكرانيا، إلى جانب بناء مستودعات للمعدات لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.

مراقبة وقف إطلاق النار واستمرار تسليح كييف

واختتم ستارمر تصريحاته بالتأكيد على اتفاق التحالف على خطوات إضافية، أبرزها المشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار تحت قيادة الولايات المتحدة، والاستمرار في تقديم الدعم العسكري والأسلحة لأوكرانيا على المدى الطويل.