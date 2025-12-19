أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا: «اللي يزعل يزعل ده شرع ربنا»

أعلن الفنان أحمد العوضي ارتباطه رسميًا، مؤكدًا أن موعد حفل الزفاف سيتم تحديده قريبًا، وذلك خلال رده على أسئلة جمهوره ومحبيه على هامش مشاركته في إحدى الفعاليات الفنية، في خبر تصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أحمد العوضي يرد على الجدل: الزواج قرار لا رجعة فيه

وخلال حديثه، عبّر أحمد العوضي عن استيائه من تساؤلات البعض حول إمكانية غضب جمهوره من قرار ارتباطه، مؤكدًا أنه لن يظل أعزبًا لإرضاء أي طرف، قائلاً:

«أنا هتجوز، واللي يزعل يزعل، أنا هعمل شرع ربنا، يعني مش هفضل سينجل علشان حضرتك متضايق إني هتجوز».

تصريح العوضي جاء حاسمًا وواضحًا، ووضع حدًا لكل التكهنات حول موقفه من الزواج في الفترة الحالية.

برومو حلقة أحمد العوضي مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

بالتزامن مع إعلان الارتباط، طرحت قناة DMC البرومو الرسمي لحلقة الفنان أحمد العوضي مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل، في حلقة خاصة يترقبها الجمهور بشغف.

وخلال تقديمها للحلقة، قالت إسعاد يونس:

«الحلقة دي كتير مستنيينها»، في إشارة إلى حجم الاهتمام الجماهيري بالظهور التلفزيوني المرتقب.

أحمد العوضي يتحدث عن حب الجمهور ومسيرته الفنية

وخلال اللقاء، كشف أحمد العوضي عن حرصه على تقديم عمل درامي جديد كل عام يحقق تفاعلًا جماهيريًا، مؤكدًا أن حب الناس هو مصدر طاقته الحقيقي، حيث قال:

«أنا بتغذى على حب الناس، روحت إمبابة اتفرجت على فهد البطل، ولما نزلت الدنيا اتقلبت، وبكون مبسوط وسعيد، بس بكون خايف على الناس».

حقيقة تصريح «الأعلى أجرًا» ورد العوضي

وردًا على سؤال إسعاد يونس حول تصريحه السابق بأنه الأعلى أجرًا، وهو التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا، قال أحمد العوضي:

«هو أنا بنفخ في نفسي بالأونطة؟ ما دي حقيقة»، مؤكدًا ثقته فيما يقدمه من أعمال فنية تحظى بنجاح جماهيري كبير.

موقفه من الحديث عن الانفصال وياسمين عبد العزيز

وخلال الحلقة، حاولت إسعاد يونس الاطمئنان عليه نفسيًا، وسألته عن حالته بعد انفصاله وكثرة الحديث عنه في وسائل الإعلام، ليجيب العوضي بحسم:

«أنا لا أحترم الراجل اللي يتكلم في علاقة بعد ما تخلص»، في رد قاطع أنهى أي نقاش حول حياته الشخصية السابقة.

أحمد العوضي يواصل نشاطه الفني دراميًا وسينمائيًا

وعلى الصعيد الفني، يواصل أحمد العوضي حاليًا تصوير مسلسله الجديد «علي كلاي»، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويدور في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم: درة، يارا السكري، محمود البزاوي، انتصار، ريم سامي، عصام السقا، الشحات مبروك، بسام رجب، وضياء عبد الخالق.

فيلم «شمشون ودليلة» يجمع العوضي ومي عمر

وفي السينما، من المقرر أن يستأنف أحمد العوضي تصوير فيلم «شمشون ودليلة» أمام الفنانة مي عمر، وهو عمل ينتمي إلى فئة الأكشن الاجتماعي، وتدور أحداثه حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، تعتمد على جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء، في إطار درامي مشوق.

تفاعل واسع بعد إعلان ارتباط أحمد العوضي

إعلان ارتباط أحمد العوضي أحدث حالة من التفاعل الواسع بين جمهوره، خاصة مع توقيت الإعلان وتصريحاته الصريحة، إلى جانب انتظاره للظهور الإعلامي المقبل الذي من المتوقع أن يكشف فيه المزيد من التفاصيل حول حياته الفنية والشخصية.