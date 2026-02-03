موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري، حيث يحتل فريق الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب البطولة لموسم 2025-2026 برصيد 26 نقطة.

يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق البنك الأهلي في ظل سعيه للحفاظ علي لقب الدوري المصري للموسم الحالي 2025-2026 خاصة في ظل الصراع الشرس علي صدارة البطولة مع بيراميدز وسيراميكا والزمالك.

موعد قمة الأهلي ضد البنك الأهلي

مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق البنك الأهلي التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبرايرالجاري.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - ياسين مرعي - الجزار - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- كامويش.

الأهلي ضد البنك الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري، لموسم 2025-2026، والمقررة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبرايرالجاري، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي والتي ضمت كل من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، والجزارومحمود حسن تريزيجيه وكامويش ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



