حمزة عبد الكريم يتصدر التريند بعد ظهوره الأول مع برشلونة

حمزة عبد الكريم يتصدر التريند بعد انتقاله إلى برشلونة

تصدر اسم حمزة عبد الكريم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة قادمًا من النادي الأهلي. وأثار خبر انتقال حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني تفاعلًا واسعًا بين الجماهير المصرية والعربية، التي اعتبرت الصفقة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا، خاصة أن برشلونة يُعد من أكبر أندية العالم وأكثرها اهتمامًا بتطوير المواهب الشابة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل تعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم

كشف نادي برشلونة، عبر حساباته الرسمية، عن توصله لاتفاق مع الأهلي يقضي بانتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة. ويؤكد هذا التعاقد أن حمزة عبد الكريم بات محل ثقة إدارة برشلونة، التي تواصل سياستها القائمة على استقطاب أبرز المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم لبناء جيل جديد قادر على المنافسة مستقبلًا.

حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تلفت أنظار أوروبا

يُعد حمزة عبد الكريم واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة مع فرق الناشئين بالنادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب. هذا التألق اللافت جعل اسم حمزة عبد الكريم حاضرًا بقوة على رادار عدد من الأندية الأوروبية، قبل أن ينجح برشلونة في حسم الصفقة، في خطوة تؤكد القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.

مفاجأة مدوية تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة

وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، أبرزها صحيفة «سبورت»، فإن إعارة حمزة عبد الكريم تمت لمدة 6 أشهر، مع أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو، ترتفع إلى 5 ملايين يورو حال تحقيق اللاعب عددًا من المكافآت المرتبطة بالمشاركة والأداء. وتشير التقارير إلى أن حمزة عبد الكريم سيكون تحت متابعة مباشرة من المدير الفني للفريق الأول هانز فليك، تمهيدًا لتقييمه خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تصعيده حال تألقه مع فريق برشلونة أتلتيك.

حمزة عبد الكريم وخطة برشلونة للمستقبل

يأتي التعاقد مع حمزة عبد الكريم ضمن خطة برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الرديف بعناصر هجومية شابة، خاصة في ظل معاناة الفريق من الإصابات خلال الفترة الأخيرة. ويُتوقع أن يكون حمزة عبد الكريم جاهزًا للمنافسة منذ اليوم الأول، والمساهمة في تحسين نتائج الفريق، في إطار سعي برشلونة أتلتيك لتحقيق أهدافه والصعود، وهو ما يمنح اللاعب فرصة حقيقية لإثبات قدراته في الملاعب الأوروبية.

تصريحات حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لبرشلونة

أعرب حمزة عبد الكريم عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى برشلونة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل حلمًا تحقق بعد سنوات من العمل والاجتهاد، وقال حمزة عبد الكريم في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أشعر بحالة رائعة ومتحمس للغاية، ولا أطيق الانتظار للنزول إلى أرض الملعب»، وأضاف حمزة عبد الكريم أن هدفه الأساسي هو بذل أقصى جهد ممكن من أجل النادي، والعمل على الوصول إلى الفريق الأول وتمثيل برشلونة بأفضل صورة.

رسالة حمزة عبد الكريم إلى الجماهير المصرية

وجّه حمزة عبد الكريم رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية والعربية، مؤكدًا أنه يسعى لرفع اسم مصر عاليًا في أوروبا. وقال حمزة عبد الكريم: «هذه خطوة جديدة في مشواري، وأنا متحمس لها جدًا، وأتمنى أن أجعل الجماهير المصرية والعالم العربي فخورين بي». واختتم حمزة عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على طموحه الكبير في التألق مع برشلونة وتحقيق حلم اللعب للفريق الأول، وهو ما جعله يتصدر التريند ويخطف الأنظار في الشارع الرياضي.