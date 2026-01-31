موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز اليوم في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني اليوم في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

فوز فريق الاهلي علي نظيره يانج أفريكانز في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات يرفع رصيده إلي 10 نقاط بالمجموعة ويحسم تأهله رسميا للدور التالي بالبطولة حيث يمتلك الفريق 7 نقاط جمعها من الفوز علي شبيبة القبائل في الجولة الأولي والتعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية والفوز علي يانج أفريكانز في الجولة الثالثة.

موعد مباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

مباراة فريق الأهلي أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني التي تجمعهما في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، تنطلق في الثالثة عصر اليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد يانج أفريكانز

يمكنك متابعة أحداث مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني في رابع جولات الفريق بدورالمجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، والمقررة في الثالثة عصراليوم السبت الموافق 31 يناير الجاري، عبر قنوات بي إن سبورتس مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

الأهلي ضد يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي المتوقع ضد يانج أفريكانز

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز والذي من المنتظر أن يشهد الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: يوسف بلعمري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - زيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه - أشرف بن شرقي- مروان عثمان.

قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز

ضمت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وياسين مرعي، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد علي بن رمضان، وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه والجزار ومحمد شكري ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وأحمد عيد، واحمد سيد زيزو ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني واحمد نبيل كوكا ويوسف بلعمري.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025/2026.. مجموعة نارية للأهلي ومنافسة متوازنة لبيراميدز



