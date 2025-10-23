رئيس الوزراء يبحث مع وزيري التعليم والمالية تعزيز التعاون لتطوير الجامعات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس 23 أكتوبر2025 ، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمتابعة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، حرص الدولة على تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لدفع خطط النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الجامعية، وتحسين الأداء الأكاديمي والبحثي، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.



تيسيرات جديدة للمبتعثين والعاملين بالمكاتب الثقافية

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز أوجه التعاون بين وزارتي التعليم العالي والمالية، خاصة في ملف دعم الطلاب المصريين المبتعثين بالخارج، مؤكدًا حرص الحكومة على سرعة صرف مستحقاتهم المالية وتذليل أي عقبات تواجههم.

وأشار الوزير إلى التنسيق الجاري بين الوزارتين لتسهيل صرف مستحقات العاملين بالمكاتب الثقافية المصرية في الخارج بصورة منتظمة، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المدد الزمنية المطلوبة.

طفرة في عدد الجامعات وتقدم عالمي ملحوظ

وأوضح وزير التعليم العالي أن أوجه التعاون الجديدة بين الوزارتين تستهدف تعزيز إمكانات وتجهيزات المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات المصرية ارتفع من 50 جامعة عام 2014 إلى نحو 135 جامعة عام 2025، تشمل الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

وأضاف أن هذه الطفرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن الجامعات المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

ترامب يعلن من شرم الشيخ إنهاء حرب غزة وتوقيع اتفاق سلام تاريخي



ترامب: إيران لم تعد تمتلك برنامجًا نوويًا.. وتم تدميره بالكامل

