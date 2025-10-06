مدبولي: الحكومة حريصة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخدمية والتنموية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الوزراء ونوابهم ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية أعمال اللجنة العليا لشئون المشاركة في دعم هذا التوجه، بما يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

استعراض مشروعات جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)

خلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بالمشروعات المستقبلية المقترح تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وشملت القائمة عدداً من المشروعات التنموية والخدمية المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات الجيزة والقليوبية والبحيرة، حيث وافقت اللجنة العليا على إدراج هذه المشروعات ضمن خطة الطرح بنظام "PPP" تمهيداً لإعدادها وتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

الموافقة على طرح 5 مشروعات كهربائية كبرى بنظام المشاركة

كما عرض حنورة موقف المشروعات الجاهزة للطرح بنظام المشاركة، والتي تضمنت خمسة مشروعات لحق استغلال محطات محولات وشبكات كهربائية بعدة محافظات، وهي:

محطة محولات المطورين بمدينة السادات

محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة بمدينة السادات

محطة محولات أسوان الجديدة

محطة محولات المنصورة الجديدة

محطة مأخذ مياه العياط بمدينة 6 أكتوبر

ووافقت اللجنة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة وفقاً لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، واعتماد ما تم من إجراءات خلال مرحلة التأهيل المسبق.

إنهاء التعاقد مع ثلاث شركات في مشروعات كهربائية

كما وافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع بعض الشركات العاملة في مجال الكهرباء، من بينها الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء، بشأن تنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان، ومشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتم كذلك إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية بشأن تنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن خطة إعادة تنظيم المشروعات بما يحقق الكفاءة الاقتصادية ويضمن سرعة التنفيذ.

طرح مشروع محطة تحلية كبرى بمدينة العلمين الجديدة

واختتم الاجتماع بالموافقة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بطاقة 180 ألف متر مكعب يومياً، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مصادر مياه مستدامة ودعم جهود التنمية في المدن الجديدة.

