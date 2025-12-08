شبورة كثيفة وأمطار رعدية اليوم وتحذيرات من رياح قوية واضطراب الملاحة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 ، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتزداد فرص الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة، مع نشاط للرياح يؤثر على الحركة المرورية والبحرية.

- شبورة صباحية تعيق الحركة على الطرق السريعة

تشهد الطرق الزراعية والسريعة المؤدية للقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة تمتد حتى التاسعة صباحًا، وسط مناشدات للسائقين بتقليل السرعة وترك مسافات أمان.

- أمطار رعدية تمتد من السواحل إلى القاهرة

تضرب أمطار متوسطة ورعدية السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، مع فرص لامتداد الأمطار مساءً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من جنوب البحر الأحمر.

- رياح نشطة تعمّق الإحساس بالبرودة

تشهد عدة محافظات نشاطًا واضحًا للرياح، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة المحسوسة، ويزيد فرص إثارة الرمال على الطرق المكشوفة.

- الملاحة البحرية غير مستقرة على المتوسط

تحذر الأرصاد من اضطراب قوي في حركة الملاحة بشواطئ البحر المتوسط، حيث يبلغ ارتفاع الأمواج 2 إلى 3 أمتار، مع سرعة رياح قد تصل إلى 50 كم/س.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 12°

الإسكندرية: العظمى 21° – الصغرى 12°

مطروح: العظمى 20° – الصغرى 11°

سوهاج: العظمى 20° – الصغرى 7°

قنا: العظمى 23° – الصغرى 11°

أسوان: العظمى 24° – الصغرى 13°



- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

