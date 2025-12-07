موعد مباراة مصر ضد الأردن في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، قمة مصيرية تجمع منتخب مصر ضد منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

لا بديل أمام منتخب مصر سوي الفوز علي نظيره المنتخب الأردني بعد تعادله أمام الكويت والإمارات في الجولتين الأولي والثانية، وذلك لضمان حجز تذكرة التأهل للأدوار التالية عن المجموعة الثالثة دون انتظار لنتيجة مباراة الكويت ضد الإمارات.

موعد قمة مصر ضد الأردن

القمة الساخنة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب الأردن في الجولة الثالثة بمنافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري، تنطلق في الرابعة والنصف مساء الثلاثاء الموافق 9 دسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مصر ضد الأردن

يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب الأردن التي تجمعهما ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الأردن

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمود الونش وأكرم توفيق ويحيي زكريا

خط الوسط: غنام محمد ومحمد الننى ومجدي أفشة

خط الهجوم: ميدو جابروإسلام عيسى ومروان حمدي.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

