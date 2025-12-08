القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن في كأس العرب والتشكيل المتوقع

عشاق المتعة والإثارة، يترقبون مواجهة نارية تجمع منتخب مصر ضد الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

حجز المنتخب الأردني رسميا تذكرة صعوده للأدوار التالية من البطولة بينما يسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز خلال اللقاء بعد تعادله أمام الكويت والإمارات في الجولتين الأولي والثانية، وذلك لضمان حجز تذكرة التأهل للأدوار التالية دون انتظار لنتيجة مباراة الكويت ضد الإمارات.

موعد مباراة مصر ضد الأردن

منتخب مصر يواجه نظيره منتخب الأردن في الرابعة والنصف مساء غد الثلاثاء الموافق 9 دسمبر الجاري في الجولة الثالثة بمنافساته بالجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلي 18 ديسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد الأردن

تستطيع متابعة قمة منتخب مصر ضد الأردن التي تجمعهما ضمن منافسات الجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر، عبر قنوات بي ان سبورت والكاس القطرية وأيضا قناة أبوظبي الرياضية مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد الأردن

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: ياسين مرعى ورجب نبيل وأكرم توفيق ويحيي زكريا

خط الوسط: غنام محمد وعمرو السولية ومجدي أفشة

خط الهجوم: ميدو جابروإسلام عيسى ومروان حمدي.

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس العرب

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي - أحمد هاني – كريم العراقي - يحيى زكريا – كريم فؤاد

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.

