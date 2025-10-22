مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك أسعار المحروقات

مدبولي: مصر تتطلع لشراكة اقتصادية أقوى مع الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حركة الأسواق وأسعار السلع لضمان استقرارها، مشددًا على أنه لن تُفرض أي زيادات على الأسعار نتيجة لتحريك أسعار المحروقات، في إطار خطة الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات التضخم وضبط الأسواق، ويرصد الموجز التفاصيل.

لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك أسعار المحروقات

قال مدبولي، خلال كلمته في اجتماع المحافظين، إنه وجّه جميع المحافظين والأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة.

وأضاف أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلك.

القمة المصرية الأوروبية تتويج لشراكة استراتيجية شاملة

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تنطلق أعمالها اليوم، تمثل تتويجًا لمسار طويل من التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن القمة ستشهد لقاءات مكثفة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين، لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والاستثمار.

الحكومة تتوقع نتائج إيجابية للقمة على الاقتصاد المصري

وأكد مدبولي أن الحكومة تتطلع إلى أن تسفر القمة عن نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا محوريًا في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط.

الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن العمل جارٍ بأقصى سرعة استعدادًا للاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشاريع الثقافية والسياحية في تاريخ مصر الحديث، متوقعًا أن يكون الافتتاح حدثًا عالميًا يجذب أنظار العالم إلى القاهرة.