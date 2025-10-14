مدبولي يتابع خطة تطوير بحيرة البردويل ويضع أهداف التنمية المستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عصام والي، ممثل جهاز مستقبل مصر، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

توجيهات رئاسية للارتقاء بالبحيرة:

أكد رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة بحيرة البردويل والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يسهم في ظهور البحيرة في أفضل صورة. وتشمل خطة التطوير تعميق وتوسيع الممرات المائية للبواغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط، إضافة إلى إعادة استخدام رواسب البحيرة بعد معالجتها وتطهيرها وضخها في التربة، لتحقيق مردود تنموي وبيئي كبير.





مستجدات الأعمال والتطوير الاقتصادي:



وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مستجدات أعمال التكريك والبوغاز، وتطوير الأرصفة، وإنشاء حلقات السمك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة من تطوير البحيرة.

استشارات وآراء مستقبلية:



وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه سيتم تلقي الآراء المقترحة من استشاري مشروع التطوير حول أي أعمال جديدة مطلوبة، بما يخدم عملية تنمية البحيرة ويضمن تحقيق أقصى استفادة خلال المرحلة المقبلة.

