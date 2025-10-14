مدبولي يتفقد ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي العملاق بمدينة بدر

في جولة ميدانية جديدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة بمدينة بدر، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث الحجم والتكنولوجيا المستخدمة في خطوط الربط الكهربائي ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

محطة الربط.. ركيزة أساسية للتكامل العربي في مجال الطاقة

أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على متابعة الخطوات النهائية لاختبار وتشغيل المشروع الذي يُمثل إحدى الركائز الحيوية للتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما له من أهمية في تعزيز التكامل العربي في مجال الطاقة ودعم استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة.

وزير الكهرباء: المشروع يربط أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويهدف إلى خلق جسر طاقة بين البلدين، بما يتيح تبادل الكهرباء بكفاءة عالية، ويمهد لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في استغلال فروق ذروة الأحمال بين البلدين لتحقيق أفضل استفادة من قدرات التوليد وخفض استهلاك الوقود، فضلًا عن كونه نواة لربط كهربائي مستقبلي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.

جولة ميدانية ومتابعة فنية دقيقة

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مركز التحكم والتشغيل وأقسام المحطة المختلفة، واطلع على مراحل الاختبارات النهائية للمعدات ومكونات المشروع تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد مدبولي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتشغيل، مشيرًا إلى الانتهاء من محطة محولات بدر ومحطة سكاكين طابا 2 والخط الهوائي (بدر/طابا 2) بطول 320 كم، إضافة إلى إنجاز أعمال الكابلات البحرية والأرضية وشبكات التحكم والألياف الضوئية.

اجتماع موسع وتأكيد على سرعة الإنجاز

وعقب الجولة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا بموقع المشروع ضم الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات المنفذة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي، والمخطط الزمني للتشغيل الكامل للمشروع.

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية ليكون المشروع جاهزًا بمرحلتيه بحلول أبريل 2026، مشيدًا بالجهود المبذولة من فرق العمل والشركات المنفذة التي سجلت 11.6 مليون ساعة عمل حتى الآن.

إشادة بالعمالة المصرية ودعوة لتأهيل الكوادر الفنية

كما أثنى رئيس الوزراء على الكفاءة العالية للعمال المصريين المشاركين في المشروع، مؤكدًا ضرورة إنشاء مدارس فنية متخصصة لتأهيل الشباب على مهارات تنفيذ مشروعات الطاقة العملاقة، تمهيدًا لتصدير الخبرات المصرية للخارج.

تفاصيل المشروع العملاق

يُذكر أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبلغ قدرته 3000 ميجاوات، ويتكون من ثلاث محطات محولات ضخمة؛ الأولى بمدينة بدر شرق القاهرة، والثانية بتبوك، والثالثة بشرق المدينة في السعودية، ويربط بينها خطوط هوائية تمتد لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات بحرية، وينفذه تحالف من ثلاث شركات عالمية في إطار شراكة استراتيجية بين البلدين.

