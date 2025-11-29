خالد النبوي يكشف محطات بدايته:من جرسون وسقوط دراسي إلى اكتشاف موهبته بالصدفة

تحدث الفنان خالد النبوي عن رحلته الأولى في عالم التمثيل، موضحًا أن مشواره بدأ بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، وأشار إلى أنه التحق بالمعهد الزراعي في تلك الفترة، لكنه لم يكن شغوفًا بالدراسة، ما دفعه للعمل كجرسون لتأمين احتياجاته، ويرصد الموجز التفاصيل.

بين الدراسة والعمل: حقيقة لم يعرفها أهله

قال خالد النبوي إن أسرته كانت تعتقد أنه يجتهد في الجمع بين العمل والدراسة، بينما كان في الواقع يهمل المحاضرات ويكتفي بالنجاح على الحد الأدنى.

صدفة تقلب مسار حياته الفنية

روى النجم المصري خالد النبوي تفاصيل اللحظة التي غيرت مسار حياته، فبينما كان في المعهد، دخل غرفة تحمل لافتة "المصنع"، ليجد فريقًا يجري بروفات مسرحية تشارك في مسابقة الجامعات، طُلب منه قراءة أحد الأدوار، فرفض في البداية ثم وافق لاحقًا، ليكتشف أن الدور المعروض عليه هو الدور الرئيسي.

من رفض التجربة إلى أول إحساس بالسعادة

يضيف خالد النبوي أنه فوجئ بمخرج المسرحية يوبّخه لاحقًا ويهدده بالفصل، رغم أنه كان راسبًا بشكل طبيعي، ما دفعه إلى الالتزام بقراءة النص. ويصف أول بروفة بأنها كانت لحظة استثنائية شعر فيها بسعادة غير مسبوقة، قائلاً إنها اللحظة التي جعلته “يحب ويحترم ويقدّس” مهنة التمثيل.

تأثير التجربة على مستقبله الفني

أكد خالد النبوي خلال لقائه مع الفنان عباس أبو الحسن في برنامج "حوارات مع عباس" أن تلك التجربة الأولى كانت حجر الأساس لمسيرته الفنية، وأنها شكّلت علاقته العميقة بالمسرح وبمهنة التمثيل، والتي استمرت معه حتى اليوم.

