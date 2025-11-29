السبت.. يشهد طقسًا مستقرًا نسبيًا مع شبورة صباحية وأمطار خفيفة شمالية

شبورة قد تعيق الرؤية

وتشهد العديد من الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى وشمال الجمهورية شبورة مائية كثيفة خلال الفترة من الثانية حتى التاسعة صباحًا، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة في تلك الساعات.

رذاذ وأمطار محدودة على بعض المناطق

وتشير الخرائط الجوية إلى ظهور سحب منخفضة يصاحبها رذاذ خفيف على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، إضافة إلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع.

طقس مستقر رغم التقلبات

وتؤكد الهيئة أن الأجواء رغم تقلباتها ما زالت داخل نطاق الاستقرار الخريفي، دون أي ظواهر جوية عنيفة أو موجات حارة أو باردة مفاجئة.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 26 / 16

الإسكندرية: 25 / 15

مطروح: 23 / 12

سوهاج: 25 / 13

قنا: 27 / 15

أسوان: 30 / 18

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين