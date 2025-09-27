الطقس اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 .. أجواء حارة نهاراً واعتدال ليلاً

تشهد مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025، طقساً صيفياً حارا على أغلب المناطق خلال ساعات النهار، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة، بينما تنكسر حدة الأجواء ليلاً لتصبح معتدلة ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



طقس النهار والليل

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلاً للحرارة على السواحل الشمالية، بينما تشتد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فتسود أجواء معتدلة تمنح قدراً من الراحة بعد يوم طويل من الحرارة المرتفعة.



شبورة صباحية وفرص أمطار

حذرت الأرصاد من ظهور شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما

يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية، مع نشاط محدود للرياح في القاهرة الكبرى يساهم في تلطيف الأجواء.



الملاحة البحرية

البحر المتوسط: حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: حالته معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح من 1.25 إلى مترين ورياح شمالية غربية.

خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.



درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: 32° عظمى – 23° صغرى

الإسكندرية: 29° عظمى – 21° صغرى

مطروح: 28° عظمى – 21° صغرى

بورسعيد: 29° عظمى – 23° صغرى

دمنهور: 31° عظمى – 22° صغرى

الفيوم: 34° عظمى – 20° صغرى

المنيا: 34° عظمى – 20° صغرى

سوهاج: 35° عظمى – 22° صغرى

قنا: 36° عظمى – 24° صغرى

الأقصر: 36° عظمى – 23° صغرى

أسوان: 36° عظمى – 24° صغرى

شرم الشيخ: 35° عظمى – 26° صغرى

الغردقة: 34° عظمى – 25° صغرى



جنوب الصعيد الأكثر حرارة

تظل محافظات الجنوب مثل الأقصر وقنا وأسوان الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 36 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء ألطف نسبياً على السواحل الشمالية التي تتراوح حرارتها بين 28 و30 درجة.



هيئة الأرصاد الجوية والنصائح الواجب اتباعها في حالة ارتفاع درجات الحرارة :

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة وقت الذروة من 11 صباحاً حتى 4 عصراً.

2. ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون لتقليل الإحساس بالحرارة وامتصاص العرق.

3. الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل بسبب العرق.

4. تجنب المشروبات الغازية والكافيينية لأنها تزيد من فقدان السوائل بالجسم.

5. الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية.

6. تجنب ترك الأطفال وكبار السن داخل السيارات المغلقة في أوقات الحر، لما قد يسببه ذلك من اختناق أو ضربات شمس.

7. تأجيل الأنشطة الخارجية الشاقة مثل التمارين الرياضية أو الأعمال التي تتطلب مجهوداً بدنياً كبيراً في ساعات النهار.

8. الاعتناء بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (القلب – الضغط – السكري) لأنهم أكثر عرضة للتأثر بموجات الحر.

