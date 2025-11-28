صابرين تشيد بأداء منى زكي بعد طرح برومو فيلم "الست"

أشعل برومو فيلم "الست" مواقع التواصل، ومع تصاعد الجدل حول تجسيد منى زكي لشخصية كوكب الشرق أم كلثوم، خرجت الفنانة صابرين بتصريحات داعمة وضعت النقاط فوق الحروف، مؤكدة أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة تماماً عما قُدّم سابقاً، ويرصد الموجز التفاصيل.

تقدير صابرين لموهبة منى زكي

أكدت الفنانة صابرين أنها تُكنّ احتراماً كبيراً للنجمة منى زكي، مشيرة إلى أنها تعشقها فنياً، وترى أن اختيارها لتقديم شخصية أم كلثوم في الفيلم الجديد خطوة جريئة ستقدّم رؤية جديدة للجمهور.

فارق ضخم بين المسلسل والفيلم

أوضحت صابرين أنها سبق وقدمت شخصية أم كلثوم في مسلسل من 36 حلقة، لكنها شددت على أن الفيلم يحمل معالجة مختلفة تماماً، قائلة إن الشكل السينمائي سيمنح الجمهور تجربة بصرية وفنية جديدة.

رد صابرين على الجدل المثار

تعليقاً على الهجوم الذي طال منى زكي بعد الإعلان عن تجسيدها للشخصية، أكدت صابرين أنها تابعت ردود الفعل، لكنها ترى أن منى زكي تمتلك موهبة قوية وقدمت جهداً كبيراً لإنجاح الدور.

إشادة بفريق العمل

أبدت صابرين ثقتها في الفيلم، مشيرة إلى روعة كتابة أحمد مراد، وإلى خبرة المخرج مروان حامد الذي سبق أن عملت معه في "تراب الماس"، مؤكدة أن الفيلم سيكون تجربة سينمائية ضخمة.

صابرين: "مستنية أتفرج عليه"

اختتمت تصريحاتها بالتعبير عن شغفها لمشاهدة الفيلم عند طرحه رسميًا، مؤكدة أن العمل سيكون "حاجة كبيرة ومختلفة".