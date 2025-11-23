الحكم في دعاوى فيلم الملحد اليوم.. تفاصيل الجلسات ومرافعات الدفاع

تترقب الأوساط الثقافية والقانونية في مصر اليوم صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة بشأن فيلم الملحد، وسط حالة من الاهتمام بسبب الجدل المرتبط بحرية الإبداع الفني وحدود دور الرقابة، ويرصد الموجز التفاصيل.

محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها في دعاوى فيلم «الملحد»

تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأحد حكمها النهائي في الدعاوى المطالبة بوقف فيلم الملحد أو منعه من العرض.

وكانت المحكمة قد استدعت خلال الجلسة السابقة ممثلًا عن المجلس الأعلى للثقافة وآخر عن وزارة الثقافة، لعرض الرأي الفني والثقافي في القضايا المثارة حول الفيلم.

ممثل الدفاع: القضية تتعلق بحرية الإبداع ومكانة الدولة المدنية

شهدت الجلسة الماضية حضور المحامي الدكتور هاني سامح الذي طالب المحكمة بحجز الدعوى للحكم، مؤكدًا أن القضية تمس حرية الإبداع الفني التي يكفلها الدستور المصري في مادته (67).

وأوضح سامح أن فيلم الملحد حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية برقم (121) لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي، مشيرًا إلى أن الدعاوى المطالبة بوقف عرضه تمثل «انتكاسة» لحرية الإبداع.

مطالب بإحالة المتجاوزين في حق الجهات الرقابية للنيابة العامة

طالب سامح المحكمة بتطبيق القانون رقم 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، مشددًا على ضرورة إحالة من يتجاوز اختصاصات الجهات الرقابية إلى النيابة العامة، باعتبار ذلك اعتداءً على مدنية الدولة ومحاولة لفرض وصاية فكرية على المجتمع.

جلسات سابقة تضمنت اتهامات بالتطرف ومحاولات فرض وصاية فكرية

وكانت المحكمة قد قررت إعادة الدعاوى للمرافعة في جلسة 8 يوليو الماضي، وتضمنت إحدى الدعاوى اتهامات لـ«خفافيش الظلام والتيارات التكفيرية» بمحاولة فرض وصاية فكرية على المجتمع، مؤكدة أن حماية الإبداع الفني واجب وطني لمواجهة الفكر المتطرف.

ودفع الدكتور هاني سامح بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، موضحًا أن المادة (67) من الدستور تنص على أن النيابة العامة وحدها تملك تحريك دعاوى مصادرة الأعمال الفنية.

شهداء التنوير.. استدعاء تاريخ مصر في مواجهة التطرف

استعرض سامح خلال مرافعته تاريخ الحركة التنويرية في مصر منذ عهد محمد علي باشا وازدهارها في زمن الخديوي إسماعيل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية سبق أن تصدت لتيارات الجمود الديني لتمهيد الطريق للنهضة والتحديث.

الفن المصري في مواجهة التطرف الفكري

أكد الدفاع أن الفن المصري لعب دورًا محوريًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال بارزة مثل:

فيلم الإرهابي

طيور الظلام

بخيت وعديلة

المصير

وهي أعمال اعتبرها محطات مهمة في ترسيخ قيم الدولة المدنية ومواجهة التطرف.

ترقب للحكم.. وهل يُغلق ملف فيلم الملحد اليوم؟

تأتي جلسة اليوم وسط اهتمام واسع من المثقفين وصناع السينما والمتابعين للشأن العام، في انتظار ما ستسفر عنه المحكمة في واحدة من أبرز قضايا حرية الإبداع خلال السنوات الأخيرة.

القرار المنتظر سيحسم مصير الدعاوى المقامة ضد الفيلم، وسط توقعات بأن يشكل الحكم رسالة مهمة حول علاقة الدولة بالإبداع الفني ومستقبل الأعمال الجريئة في السينما المصرية.

