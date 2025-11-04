زهران ممداني.. الشاب الذي أخاف ترامب واقترب من حكم نيويورك

زهران ممداني.. صعود سياسي غير مسبوق

تعيش مدينة نيويورك حالة ترقب تاريخية مع اقتراب إعلان نتائج انتخابات العمدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الشاب زهران ممداني، الذي وصف نفسه بأنه "صوت الفقراء والمهاجرين"، في مواجهة حاكم الولاية السابق أندرو كومو.

ويُعد ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة بلدية أكبر مدينة أمريكية، في مشهد غير مسبوق في تاريخ السياسة الأمريكية، ويرصد الموجز التفاصيل.

من أوغندا إلى نيويورك.. رحلة المهاجر الطموح

ولد زهران ممداني في مدينة كمبالا الأوغندية عام 1991، لأسرة من أصول هندية.

والده المفكر الشهير محمود ممداني أستاذ العلوم السياسية بجامعة كولومبيا، ووالدته المخرجة العالمية ميرا ناير صاحبة الفيلم الشهير سلام بومباي.

قضى طفولته بين أوغندا وجنوب أفريقيا، قبل أن تستقر الأسرة في حي بروكلين بنيويورك، حيث تلقى تعليمه وتخرج في كلية بودوين الأمريكية.

نشاط طلابي وسياسي مبكر

منذ سنوات دراسته، انخرط زهران ممداني في العمل العام، فأسس منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، واشتهر بدفاعه عن حقوق الأقليات والمهاجرين.

كما شارك في حملات مجتمعية لمكافحة التمييز العنصري، قبل أن يُنتخب عام 2020 عضوًا في مجلس ولاية نيويورك، ليصبح أول أوغندي وأحد أوائل المسلمين في هذا المنصب.

برنامج انتخابي تقدمي

يرفع زهران ممداني شعار العدالة الاجتماعية، ويطرح أجندة طموحة تتضمن:

تجميد الإيجارات للمستأجرين المستقرين.

للمستأجرين المستقرين. النقل العام المجاني لجميع سكان المدينة.

لجميع سكان المدينة. رعاية أطفال مجانية حتى سن السادسة.

حتى سن السادسة. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا بحلول عام 2030.

ويموّل هذه الخطط من خلال زيادة ضريبة الشركات إلى 11.5%، وفرض ضريبة بنسبة 2% على أصحاب الدخل الذي يتجاوز المليون دولار سنويًا.

مواقف حادة من إسرائيل

يشتهر زهران ممداني بمواقفه المناهضة لإسرائيل، إذ يرفض الاعتراف بها كدولة يهودية، واصفًا ممارسات جيش الاحتلال في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

كما تعهد خلال مناظرة انتخابية بأنه "سيصدر أمر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو" إذا زار نيويورك، وهو التصريح الذي أثار ضجة دولية واسعة.

ترامب يهاجمه بعنف

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصف زهران ممداني بأنه "شيوعي صغير يريد تدمير نيويورك الجميلة"، وقال في مقابلة تلفزيونية:

"سيكون من الصعب عليّ كرئيس أن أرسل أموالًا لمدينة يديرها شيوعي... ستكون كارثة اقتصادية."

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال” أضاف ترامب:

"إذا فاز زهران ممداني، فلن أقدم أي دعم فدرالي لنيويورك سوى الحد الأدنى القانوني."

رد زهران ممداني

جاء رد ممداني هادئًا وحاسمًا، إذ قال:

"العدالة الاجتماعية ليست شيوعية، إنها إنسانية."

وأضاف:

"ترامب يرى المساواة خطرًا، وأنا أراها واجبًا."

هل يصبح أول زهران ممداني عمدة مسلم لنيويورك؟

يحظى زهران ممداني بدعم واسع من الشباب والمهاجرين، وزوجته الفنانة الأمريكية ذات الأصول السورية راما دوجي ترافقه في حملاته.

ومع تصاعد شعبيته، يرى مراقبون أنه قد يصبح أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، فاتحًا الباب أمام جيل جديد من السياسيين الذين يرفعون راية التغيير والعدالة.

