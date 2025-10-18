كوشنر يكشف: هجوم إسرائيل على قطر دفع ترامب للتصرف بقوة

كوشنر.. خيانة مفاجئة في خضم محادثات السلام

كشف جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان بمثابة "طعنة في الظهر" خلال مفاوضات حساسة بين إسرائيل وحركة حماس،

وقال كوشنر، في مقابلة حصرية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS News، إنه شعر ومعه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بـ"الخيانة"، بعدما شنت إسرائيل غارات جوية على الدوحة في وقت كانت فيه واشنطن تسعى للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، ويرصد الموجز التفاصيل.

ترامب غاضب من التصرفات الإسرائيلية

أوضح كوشنر أن الرئيس ترامب كان غاضبًا من تصرفات تل أبيب، معتبرًا أن الإسرائيليين "فقدوا السيطرة" وأن الوقت حان لـ"التصرف بقوة" لحماية مصالحهم طويلة المدى.

وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن مبررًا في توقيته، خاصة أنه تزامن مع محادثات دبلوماسية حساسة بمشاركة قطر ومصر وتركيا.

الغارات الإسرائيلية تقوّض الثقة القطرية

من جانبه، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن الغارات على الدوحة، التي استهدفت قيادات من حماس، أحدثت "تأثيرًا واسع النطاق" وأدت إلى فقدان ثقة الجانب القطري، الذي كان يلعب دورًا رئيسيًا في الوساطة.

وأضاف: "بعد الضربات اختفت حماس عن الأنظار، وأصبح من الصعب جدًا التواصل مع قياداتها لاستكمال المفاوضات".

البيت الأبيض يتحرك لاحتواء الأزمة

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض في أواخر سبتمبر، فقد أجرى الرئيس ترامب اتصالًا ثلاثيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في محاولة لاحتواء الأزمة وإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح.

وأعرب نتنياهو خلال الاتصال عن "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي قطري خلال الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحادث وقع "عن غير قصد" ولن يتكرر في المستقبل.

آلية ثلاثية لتنسيق المواقف

أوضح البيان الأميركي أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على إنشاء آلية ثلاثية للتنسيق والتواصل، بهدف تسوية الخلافات وتعزيز الجهود الإقليمية لحماية الأمن والاستقرار.

وأكد قادة الدول الثلاث التزامهم بالعمل المشترك لتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الثقة بين واشنطن وتل أبيب والدوحة.

قطر ترحب بالضمانات الإسرائيلية

بدورها، رحبت قطر بهذه الخطوات، مشددة على استعدادها لمواصلة جهود الوساطة والمساهمة الفعّالة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده ما زالت تؤمن بالدبلوماسية كخيار لحل النزاعات، داعيًا إلى احترام سيادة الدول وعدم استغلال الأوضاع السياسية لتحقيق مكاسب عسكرية.

