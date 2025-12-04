الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحًا.. استقرار بدرجات الحرارة وطقس معتدل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار الأجواء الشتوية المستقرة خلال اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025م ، حيث يسود طقس معتدل على محافظات الجمهورية نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة عقب الغروب لتسود برودة واضحة خاصة على المناطق الداخلية والصحراوية.

شبورة مؤثرة على محاور القاهرة والطرق الزراعية

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون أبرز الظواهر الجوية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية للقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، داعية قائدي المركبات لتوخي الحذر خلال فترات الصباح المبكر.

سحب ورذاذ وأمطار خفيفة على بعض المحافظات

وتتوقع الهيئة انتشار سحب منخفضة على مناطق متعددة من شمال البلاد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية المطلة على البحر الأحمر.

درجات الحرارة في أبرز المدن

القاهرة: العظمى 25° – الصغرى 18°.

الإسكندرية: العظمى 24° – الصغرى 16°.

مطروح: العظمى 24° – الصغرى 16°.

سوهاج: العظمى 27° – الصغرى 13°.

قنا: العظمى 29° – الصغرى 14°.

أسوان: العظمى 30° – الصغرى 16°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا:

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة



تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين