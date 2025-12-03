أجواء غير مستقرة بالسواحل اليوم وارتفاع طفيف للحرارة على جنوب البلاد

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد اليوم الأربعاء 3 ديسمبر ، تقلبات جوية خفيفة، تشمل ظهور سحب منخفضة ونشاط رياح، بينما تستمر الأجواء دافئة ومستقرة نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد.

- أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة خلال فترات متقطعة على الإسكندرية ومطروح والسلوم، دون تأثير ملحوظ على حركة الملاحة أو الطرق الساحلية.

- رطوبة مرتفعة ليلاً

من المتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة في ساعات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة مع انخفاض الحرارة في الساعات المتأخرة.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 23 – الصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 22 – الصغرى 14

مطروح: العظمى 22 – الصغرى 13

سوهاج: العظمى 24 – الصغرى 12

قنا: العظمى 25 – الصغرى 13

أسوان: العظمى 28 – الصغرى 15

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

