ياسمين عبد العزيز تكشف ندمها وتستعد لرمضان 2026 بتصريحات صادمة في "معكم"

ياسمين عبد العزيز في تتحدث عن الجروح والشماتة وتعلن تفاصيل مسلسلها الجديد

نشرت الإعلامية منى الشاذلي برومو الحلقة المنتظرة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "معكم"، والمقرر عرضها على جزأين الأسبوع المقبل، حيث تصدّر المقطع مواقع التواصل نظرًا لما حمله من تصريحات جريئة وصريحة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تصريحات صادمة: "أوحش حاجة إنك تتجرحي"

ظهرت ياسمين عبد العزيز في البرومو وهي تتحدث بوضوح عن لحظات ألم وندم، قائلة:

"أوحش حاجة إن انتي تتجرحي"، ثم أضافت:

"قاعدة في حياة أنا مش مبسوطة فيها علشان الناس هتشمت.. طيب ما تشمتوا".

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنها ندمت على كثير من القرارات في حياتها، متسائلة كيف كانت تصمت على بعض الأمور سابقًا، في اعترافات وصفت بأنها من أكثر تصريحاتها جرأة في السنوات الأخيرة.

"وننسى اللي كان".. مسلسل رمضان 2026

كانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت مؤخرًا بدء التحضير لمسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يشاركها بطولته الفنان كريم فهمي.

العمل يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل، خاصة بعد نجاح مسلسلها الأخير، وسط توقعات بمزيد من التفاعل الجماهيري.

نجاح مسلسل "وتقابل حبيب"

قدمت ياسمين عبدالعزيز في موسم رمضان الماضي مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي حقق انتشارًا واسعًا، وتصدر ترند مواقع التواصل خلال فترة عرضه، ما جعلها واحدة من أبرز الفنانات اللاتي يحافظن على حضورهن في السباق الرمضاني كل عام.