عودة صفاء جلال إلى المسرح بعد خمس سنوات

أعلنت الفنانة صفاء جلال عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك من خلال عرض «سجن النسا» على مسرح السلام بشارع القصر العيني، ويرصد الموجز التفاصيل.

عرض «سجن النسا» على مسرح السلام بالقصر العيني

ويُستأنف عرض «سجن النسا» هذا الموسم برؤية وإخراج يوسف مراد منير عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته نخبة من نجمات المسرح الحديث.

نص منشور صفاء جلال على حسابها الرسمي

كتبت صفاء جلال:

"بعد 5 سنين من غيابي عن المسرح .. رجعت اخيرا في عرض سجن النسا علي مسرح السلام بشارع القصر العيني

بداية من يوم الخميس 4 ديسمبر ومستمرين الخميس والجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع الساعة ٩م

‏‎-تأليف: فتحية العسال

‏‎-رؤية وإخراج: يوسف مراد منير

تقدروا تحجزوا من شباك التذاكر او تحجزوا الكترونيا من الابلكيشن

حملوا الأبليكيشن: واختاروا عرض سجن النسا مستنياكم"

تفاصيل مواعيد الحجز ومواعيد العرض

العرض يبدأ من يوم الخميس 4 ديسمبر ويستمر الخميس، الجمعة، السبت والأحد من كل أسبوع الساعة 9 مساءً.

يمكن الحجز من شباك التذاكر أو إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص.

فريق العمل: تأليف، إخراج، وبطولة

تأليف: فتحية العسال

إخراج: يوسف مراد منير

البطولة: صفاء جلال، رباب طارق، عبير الطوخي، شريهان قطب، ساندرا ملقى، زينة قطري، شريهان الشاذلي، آية أبو زيد، ليلى مراد، إيريني مجدي، ولاء الجندي

بطولة غنائية: هبة سليمان

الفنان إكرامي وزيري

إنتاج: مسرح السلام محسن منصور

معالجة معاصرة لقضايا المرأة في «سجن النسا»

يتناول العرض قصص نساء سجينات تدفعهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية إلى ارتكاب الجرائم أو الوقوع في تهم ظلماً، مع معالجة معاصرة لقضايا المرأة والعنف الأسري والظلم المجتمعي، مستحضراً روح النص الأصلي.

انطلاق تصوير مسلسل «ولاد الأبالسة»

بدأت صفاء جلال تصوير أحدث أعمالها الدرامية «ولاد الأبالسة»، حيث تجسد شخصية «فايزة»، وبدأت تصوير أولى مشاهدها مع الفنانة سما إبراهيم.

أبرز نجوم مسلسل «ولاد الأبالسة»

يشارك في بطولة العمل: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر القاضي، محمد عبد الجواد، وعدد من طلبة معهد فنون مسرحية. إخراج: محمد أسامة.

آخر أعمال صفاء جلال في «المداح 4»

كان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل «المداح 4 أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب ومحمد دياب وسهر الصايغ، من تأليف أمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.