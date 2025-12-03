عيار 21 يصدم المصريين..ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم وتوقعات صادمة للأونصة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة في مصر، مدفوعة بصعود سعر الأونصة عالميًا واستقرارها فوق مستوى 4200 دولار، ما أثار حالة من القلق لدى المستثمرين والمشترين المحليين، ويرصد الموجز التفاصيل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أظهرت حركة التداولات في السوق المحلي ارتفاع أسعار الذهب على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18: 4821.5 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21: 5625 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 24: 6428.5 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب: 45 ألف جنيه

سعر أونصة الذهب عالميًا: 4209 دولار

هذا الارتفاع السريع دفع سعر الجنيه الذهب إلى الاقتراب من 45 ألف جنيه، بعد مكاسب عالمية بلغت نحو 20 دولارًا في تداولات الأمس.

توقعات صاعدة للذهب في 2026

كشف "دويتشه بنك" عن تعديل متفائل لتوقعاته لأسعار الذهب على المدى المتوسط، متوقعًا قفزات كبيرة بحلول عام 2026، بعد أن كان التقدير السابق للأونصة عند 4000 دولار.

وأشار البنك إلى أن العوامل الهيكلية في الأسواق العالمية تدعم استمرار صعود الذهب، مدعومة بالطلب المتزايد من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، وهو ما يخلق أرضية سعرية قوية ومستقرة.

الطلب المؤسسي يضغط على المعروض

يمثل الطلب المؤسسي أحد المحركات الرئيسية للارتفاع المستمر في الأسعار، حيث تواصل البنوك المركزية تكديس كميات ضخمة من الذهب ضمن احتياطياتها النقدية، مما يقلص المعروض المتاح في الأسواق.

كما يلعب الاستقرار في تدفقات المستثمرين دورًا حاسمًا في دعم الأسعار، بما يحافظ على زخم صعود المعدن الأصفر على المدى الطويل.

نطاق تحرك الذهب عالميًا

يتوقع "دويتشه بنك" أن يتراوح سعر الذهب عالميًا خلال 2026 بين 3950 و4950 دولارًا للأونصة، مع احتمال الاقتراب من حاجز الـ 5000 دولار نتيجة استمرار تفوق الطلب على المعروض.

هذا التوازن بين الطلب المرتفع والعرض المحدود يجعل الذهب مستعدًا لتحقيق مستويات قياسية جديدة، بحسب البنك، ويؤكد على قوة العوامل الهيكلية التي تدعم المعدن الأصفر عالميًا.