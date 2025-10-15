نتنياهو يتهرب من محاكمته بتهمة الفساد بحجة المرض: “أعاني من التهاب في الشعب الهوائية”

بنيامين نتنياهو.. في تطور جديد داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أثار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا بعد طلبه تأجيل جلسة محاكمته في قضايا الفساد، بزعم معاناته من التهاب في الشعب الهوائية.

الطلب الذي تقدم به نتنياهو، الأربعاء، جاء قبيل مثوله أمام محكمة تل أبيب، حيث كان من المقرر أن يُدلي بشهادته بعد انقطاع استمر شهرًا كاملًا، وفق ما نقلته صحيفة معاريف العبرية، ويرصد الموجز التفاصيل.

حالة نتنياهو الصحية تثير الجدل في إسرائيل

ذكرت صحيفة معاريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعاني منذ فترة من حساسية مزمنة واحتقان أنفي، وهو ما بدا واضحًا خلال خطابه الأخير في الكنيست يوم الجمعة الماضي.

كما كشفت القناة الإسرائيلية “12” أن نتنياهو غادر قاعة المحكمة بعد تسلمه رسالة من أحد مساعديه، بينما أعلن مكتبه رسميًا أنه ألغى جميع أنشطته اليومية بعد إصابته بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وزير القضاء الإسرائيلي يدافع عن نتنياهو

وفي سياق متصل، صرح وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بأنه يعتزم طرح قانون يسمح بوقف محاكمة نتنياهو وتأجيلها، معتبرًا أن استمرار المحاكمة يتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة، على حد قوله.

وقال ليفين في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية إن “رئيس الوزراء لا ينبغي أن يُحاكم في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه فيها إسرائيل تهديدات وجودية وأمنية”.

ترامب يطالب بالعفو عن نتنياهو

في موقف لافت، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إلى منح العفو الكامل لنتنياهو، وطلب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج التدخل لإنهاء القضية.

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو “قاد إسرائيل في فترات عصيبة ويستحق التقدير لا المحاكمة”.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس سلطة العفو عن المتهمين أو تخفيف الأحكام استنادًا إلى توصيات وزارة العدل.

القضايا التي يُحاكم بسببها نتنياهو

تُعد محاكمة نتنياهو من أكثر القضايا السياسية إثارة في إسرائيل، وتشمل ثلاث قضايا رئيسية:

القضية 1000 : تتعلق بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية.

: تتعلق بتلقيه وعائلته من رجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية. القضية 2000 : تتناول مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

: تتناول للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. القضية 4000: أخطر القضايا، إذ يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات لشركة “بيزك” وموقع “واللا” مقابل دعم إعلامي.

ومنذ بدء المحاكمة في مايو 2020، يُعد نتنياهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو لا يزال في السلطة.

اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب

إلى جانب قضايا الفساد، يواجه نتنياهو اتهامات دولية خطيرة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في نوفمبر 2024، على خلفية جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية في قطاع غزة.

انقسام داخلي في إسرائيل حول محاكمة نتنياهو

تشهد الأوساط الإسرائيلية حالة من الانقسام الحاد بين مؤيدي نتنياهو الذين يرون أن المحاكمة “ذات دوافع سياسية”، ومعارضيه الذين يطالبون بـ“تطبيق العدالة دون استثناء”.

ويرى محللون أن محاولات نتنياهو المتكررة لتأجيل محاكمته بحجة المرض قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي وتفاقم الأزمة السياسية داخل إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات أمنية واقتصادية حادة.

