تعاون علمي بين إدارة الحرب الكيميائية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. تفاصيل

تعاون علمي بين إدارة الحرب الكيميائية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.. وقع اللواء أركان حرب محمد عبد الحميد على مدير الحرب الكيميائية والدكتور مهندس شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بروتوكول تعاون وذلك لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة المتاحة لدى الطرفين وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والفنية مع مختلف الجهات المتخصصة بالدولة.

الموجز ينقل التفاصيل، إذ يهدف البروتوكول إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي بين الجانبين فى إجراء دراسات البحوث العلمية فى مجالات التحاليل والقياسات ( البيئية – الإشعاعية ) ، والإستفادة من إمكانيات وقدرات المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية فى تنفيذ التحاليل الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الدورية للمياه والهواء والتربة ، وإتاحة الفرصة لضباط المعامل الرئيسية للحرب الكيميائية للمشاركة فى الندوات وورش العمل الفنية المتخصصة بما يعزز تبادل الخبرات ومواكبة التطورات الفنية فى مجالات التحليل البيئى والإشعاعى .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من ضباط الحرب الكيميائية وعدد من مسئولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

