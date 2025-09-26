بعد 40 شهرًا من التصنيع.. الوكيل يعرب عن فخره ببدء تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة

بدء تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة.. أعرب الدكتور أمجد الوكيل عضو مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للاشراف على مشروعات المحطات النووية بمصر، عن فخره ببدء عملية تحريك وعاء الضغط للمفاعل النووي من طراز VVER-1200 الخاص بالوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بعد استكمال تصنيعه الذي بدأ في مايو 2022 واستمر على مدار 40 شهرًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الوكيل "أود أن أؤكد أنني أشعر بفخر واعتزاز خاص لأن عملية بدء تصنيع وعاء الضغط وأغلب فترة تصنيعه قد جرت خلال فترة رئاستي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهو ما أعتبره شاهدًا حيًا على مرحلة مهمة من عملي وجهود زملائي في هذا المشروع القومي الكبير، وكل تمنياتي لقيادة الهيئة الحالية برئاسة دكتور شريف حلمي بالتوفيق والنجاح واستكمال المشروع طبقا للمخطط".

الموجز يستعرض التفاصيل، علمًا أن وعاء الضغط (Reactor Pressure Vessel) يُعَد المكوّن الأهم في المفاعل النووي، إذ يُستخدم لاحتواء قلب المفاعل بما يشمله من حزم الوقود النووي وقضبان التحكم وأنظمة القياس والحجز الداخلي، وتتمثل وظيفته الأساسية في احتواء التفاعل الانشطاري بأمان، ونقل الحرارة الناتجة إلى المبرد الرئيسي، مع تحمّل درجات الحرارة المرتفعة والضغوط العالية والإشعاع النووي طوال فترة تشغيل تصل إلى 60 عامًا.

وتتمثل المواصفات الفنية لوعاء الضغط في الآتي:

الارتفاع: 11.185 مترًا

القطر الخارجي عند الحافة: 4.57 مترًا

السمك: يقارب 30 سم

الوزن: نحو 331 طنًا



